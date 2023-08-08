NATIONAL LEAGUE
BATTING_Arraez, Miami, .370; Freeman, Los Angeles, .340; Acuña Jr., Atlanta, .339; Arcia, Atlanta, .302; Stott, Philadelphia, .302; Bohm, Philadelphia, .294; Harper, Philadelphia, .294; Yelich, Milwaukee, .289; Kim, San Diego, .288; L.Thomas, Washington, .287.
RUNS_Acuña Jr., Atlanta, 100; Freeman, Los Angeles, 99; Betts, Los Angeles, 92; Olson, Atlanta, 86; Yelich, Milwaukee, 80; Riley, Atlanta, 79; Carroll, Arizona, 78; L.Thomas, Washington, 78; K.Marte, Arizona, 73; Lindor, New York, 71.
RBI_Olson, Atlanta, 100; Alonso, New York, 85; Arenado, St. Louis, 80; Freeman, Los Angeles, 80; Albies, Atlanta, 79; J.Martinez, Los Angeles, 76; Betts, Los Angeles, 75; Muncy, Los Angeles, 72; Bohm, Philadelphia, 72; J.Soto, San Diego, 72; Schwarber, Philadelphia, 72.
HITS_Arraez, Miami, 157; Freeman, Los Angeles, 151; Acuña Jr., Atlanta, 150; L.Thomas, Washington, 129; Stott, Philadelphia, 127; Yelich, Milwaukee, 123; Castellanos, Philadelphia, 122; Hoerner, Chicago, 122; Meneses, Washington, 120; Riley, Atlanta, 120.
DOUBLES_Freeman, Los Angeles, 40; Candelario, Chicago, 35; C.Walker, Arizona, 32; Betts, Los Angeles, 29; Acuña Jr., Atlanta, 28; L.Thomas, Washington, 28; Yelich, Milwaukee, 27; Arraez, Miami, 26; Castellanos, Philadelphia, 26; Willi.Contreras, Milwaukee, 26; Grisham, San Diego, 26.
TRIPLES_Cronenworth, San Diego, 7; K.Marte, Arizona, 7; Marsh, Philadelphia, 6; Benson, Cincinnati, 5; Carroll, Arizona, 5; Hayes, Pittsburgh, 5; McCarthy, Arizona, 5; Realmuto, Philadelphia, 5; 10 tied at 4.
HOME RUNS_Olson, Atlanta, 39; Alonso, New York, 34; Betts, Los Angeles, 31; Schwarber, Philadelphia, 30; Soler, Miami, 28; Muncy, Los Angeles, 27; Albies, Atlanta, 26; Riley, Atlanta, 26; Acuña Jr., Atlanta, 26; J.Martinez, Los Angeles, 25.
STOLEN BASES_Acuña Jr., Atlanta, 53; Carroll, Arizona, 36; Hoerner, Chicago, 28; Abrams, Washington, 27; McCarthy, Arizona, 25; Kim, San Diego, 24; S.Marte, New York, 24; Yelich, Milwaukee, 23; Turner, Philadelphia, 22; Friedl, Cincinnati, 21; Stott, Philadelphia, 21.
PITCHING_Steele, Chicago, 13-3; T.Walker, Philadelphia, 13-4; Strider, Atlanta, 12-4; Gallen, Arizona, 11-5; Musgrove, San Diego, 10-3; Kershaw, Los Angeles, 10-4; Stroman, Chicago, 10-8; Morton, Atlanta, 10-10; Scherzer, Texas, 9-4; Wheeler, Philadelphia, 9-5; M.Kelly, Arizona, 9-5.
ERA_Snell, San Diego, 2.61; Steele, Chicago, 2.68; Senga, New York, 3.24; Cobb, San Francisco, 3.30; Gallen, Arizona, 3.37; Webb, San Francisco, 3.38; Burnes, Milwaukee, 3.42; Montgomery, Texas, 3.42; Elder, Atlanta, 3.43; Luzardo, Miami, 3.52.
STRIKEOUTS_Strider, Atlanta, 211; Snell, San Diego, 164; Gallen, Arizona, 157; Luzardo, Miami, 155; Wheeler, Philadelphia, 155; Keller, Pittsburgh, 154; F.Peralta, Milwaukee, 151; Webb, San Francisco, 151; Aa.Nola, Philadelphia, 147; Senga, New York, 142.
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