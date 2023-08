NATIONAL LEAGUE BATTING_Arraez, Miami, .378; Acuña Jr., Atlanta, .335; Freeman, Los Angeles, .334; Stott, Philadelphia, .303; K.Marte, Arizona, .294; Bohm,…

NATIONAL LEAGUE

BATTING_Arraez, Miami, .378; Acuña Jr., Atlanta, .335; Freeman, Los Angeles, .334; Stott, Philadelphia, .303; K.Marte, Arizona, .294; Bohm, Philadelphia, .293; Yelich, Milwaukee, .286; Kim, San Diego, .284; Friedl, Cincinnati, .283; L.Thomas, Washington, .282.

RUNS_Acuña Jr., Atlanta, 97; Freeman, Los Angeles, 91; Betts, Los Angeles, 83; Olson, Atlanta, 81; Carroll, Arizona, 77; Riley, Atlanta, 76; Yelich, Milwaukee, 76; K.Marte, Arizona, 73; L.Thomas, Washington, 70; India, Cincinnati, 68.

RBI_Olson, Atlanta, 91; Arenado, St. Louis, 78; Alonso, New York, 77; Albies, Atlanta, 76; J.Martinez, Los Angeles, 75; Freeman, Los Angeles, 74; Muncy, Los Angeles, 70; J.Soto, San Diego, 70; Bohm, Philadelphia, 69; Betts, Los Angeles, 69.

HITS_Arraez, Miami, 152; Acuña Jr., Atlanta, 141; Freeman, Los Angeles, 140; Stott, Philadelphia, 121; L.Thomas, Washington, 121; Hoerner, Chicago, 118; Riley, Atlanta, 116; Castellanos, Philadelphia, 115; K.Marte, Arizona, 115; Yelich, Milwaukee, 115.

DOUBLES_Freeman, Los Angeles, 36; Candelario, Chicago, 33; C.Walker, Arizona, 32; Acuña Jr., Atlanta, 27; Betts, Los Angeles, 27; Castellanos, Philadelphia, 26; Grisham, San Diego, 26; L.Thomas, Washington, 26; Yelich, Milwaukee, 26; Arraez, Miami, 25; C.Santana, Milwaukee, 25; J.Soto, San Diego, 25.

TRIPLES_Cronenworth, San Diego, 7; K.Marte, Arizona, 7; Marsh, Philadelphia, 6; Benson, Cincinnati, 5; Carroll, Arizona, 5; Hayes, Pittsburgh, 5; McCarthy, Arizona, 5; Realmuto, Philadelphia, 5; 8 tied at 4.

HOME RUNS_Olson, Atlanta, 37; Alonso, New York, 31; Betts, Los Angeles, 28; Muncy, Los Angeles, 27; Schwarber, Philadelphia, 27; Soler, Miami, 26; J.Martinez, Los Angeles, 25; Riley, Atlanta, 25; Acuña Jr., Atlanta, 25; Albies, Atlanta, 24.

STOLEN BASES_Acuña Jr., Atlanta, 51; Carroll, Arizona, 33; Hoerner, Chicago, 26; Abrams, Washington, 25; S.Marte, New York, 24; McCarthy, Arizona, 23; Kim, San Diego, 22; Yelich, Milwaukee, 22; Turner, Philadelphia, 21; Bae, Pittsburgh, 20; Stott, Philadelphia, 20.

PITCHING_Strider, Atlanta, 12-3; Steele, Chicago, 12-3; T.Walker, Philadelphia, 12-4; Gallen, Arizona, 11-5; Musgrove, San Diego, 10-3; Kershaw, Los Angeles, 10-4; Stroman, Chicago, 10-8; Morton, Atlanta, 10-9; Scherzer, Texas, 9-4; M.Kelly, Arizona, 9-5.

ERA_Snell, San Diego, 2.50; Steele, Chicago, 2.65; Cobb, San Francisco, 3.05; Elder, Atlanta, 3.18; Senga, New York, 3.25; Luzardo, Miami, 3.38; Gallen, Arizona, 3.41; Montgomery, Texas, 3.42; Burnes, Milwaukee, 3.44; Webb, San Francisco, 3.49.

STRIKEOUTS_Strider, Atlanta, 208; Snell, San Diego, 156; Gallen, Arizona, 149; Wheeler, Philadelphia, 149; Luzardo, Miami, 147; Keller, Pittsburgh, 145; Webb, San Francisco, 140; Aa.Nola, Philadelphia, 139; F.Peralta, Milwaukee, 138; Burnes, Milwaukee, 136; Senga, New York, 136.

