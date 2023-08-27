NATIONAL LEAGUE
BATTING_Arraez, Miami, .351; Freeman, Los Angeles, .339; Acuña Jr., Atlanta, .333; Bellinger, Chicago, .317; Betts, Los Angeles, .312; Harper, Philadelphia, .306; Stott, Philadelphia, .297; Harris II, Atlanta, .286; L.Thomas, Washington, .284; Bohm, Philadelphia, .283.
RUNS_Acuña Jr., Atlanta, 115; Betts, Los Angeles, 108; Freeman, Los Angeles, 107; Olson, Atlanta, 100; Carroll, Arizona, 93; Riley, Atlanta, 93; Yelich, Milwaukee, 89; L.Thomas, Washington, 86; Lindor, New York, 85; Schwarber, Philadelphia, 81.
RBI_Olson, Atlanta, 112; Alonso, New York, 96; Albies, Atlanta, 90; Betts, Los Angeles, 90; Arenado, St. Louis, 87; C.Walker, Arizona, 86; Freeman, Los Angeles, 86; Schwarber, Philadelphia, 83; Muncy, Los Angeles, 82; Castellanos, Philadelphia, 82.
HITS_Freeman, Los Angeles, 172; Acuña Jr., Atlanta, 171; Arraez, Miami, 170; Betts, Los Angeles, 149; L.Thomas, Washington, 145; Castellanos, Philadelphia, 141; Riley, Atlanta, 140; Stott, Philadelphia, 140; Hoerner, Chicago, 138; Meneses, Washington, 138.
DOUBLES_Freeman, Los Angeles, 48; Candelario, Chicago, 37; Betts, Los Angeles, 36; C.Walker, Arizona, 34; Castellanos, Philadelphia, 32; Meneses, Washington, 31; L.Thomas, Washington, 31; Acuña Jr., Atlanta, 30; Willi.Contreras, Milwaukee, 30; Steer, Cincinnati, 30; Yelich, Milwaukee, 30.
TRIPLES_Carroll, Arizona, 7; Cronenworth, San Diego, 7; K.Marte, Arizona, 7; Benson, Cincinnati, 6; E.De La Cruz, Cincinnati, 6; Hayes, Pittsburgh, 6; Marsh, Philadelphia, 6; Friedl, Cincinnati, 5; McCarthy, Arizona, 5; Realmuto, Philadelphia, 5.
HOME RUNS_Olson, Atlanta, 43; Alonso, New York, 39; Schwarber, Philadelphia, 35; Soler, Miami, 34; Betts, Los Angeles, 34; Muncy, Los Angeles, 30; Riley, Atlanta, 30; Ozuna, Atlanta, 28; Albies, Atlanta, 28; C.Walker, Arizona, 28; Acuña Jr., Atlanta, 28.
STOLEN BASES_Acuña Jr., Atlanta, 59; Carroll, Arizona, 39; Abrams, Washington, 34; Hoerner, Chicago, 33; Kim, San Diego, 29; Yelich, Milwaukee, 27; McCarthy, Arizona, 26; Friedl, Cincinnati, 24; S.Marte, New York, 24; Stott, Philadelphia, 24.
PITCHING_Strider, Atlanta, 15-4; Steele, Chicago, 14-3; Gallen, Arizona, 14-5; T.Walker, Philadelphia, 13-5; Morton, Atlanta, 13-10; Kershaw, Los Angeles, 11-4; J.Urías, Los Angeles, 11-7; Keller, Pittsburgh, 11-8; Aa.Nola, Philadelphia, 11-8; F.Peralta, Milwaukee, 11-8.
ERA_Snell, San Diego, 2.73; Steele, Chicago, 2.80; M.Kelly, Arizona, 2.97; Gallen, Arizona, 3.11; Senga, New York, 3.17; Morton, Atlanta, 3.37; Elder, Atlanta, 3.39; Strider, Atlanta, 3.46; Webb, San Francisco, 3.51; Wheeler, Philadelphia, 3.59.
STRIKEOUTS_Strider, Atlanta, 236; Snell, San Diego, 184; Gallen, Arizona, 179; Keller, Pittsburgh, 179; F.Peralta, Milwaukee, 177; Wheeler, Philadelphia, 175; Luzardo, Miami, 167; Aa.Nola, Philadelphia, 165; Senga, New York, 164; Webb, San Francisco, 163.
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