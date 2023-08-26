NATIONAL LEAGUE
BATTING_Arraez, Miami, .354; Freeman, Los Angeles, .341; Acuña Jr., Atlanta, .334; Bellinger, Chicago, .316; Betts, Los Angeles, .309; Harper, Philadelphia, .301; Stott, Philadelphia, .295; Harris II, Atlanta, .287; Bohm, Philadelphia, .284; L.Thomas, Washington, .284; Yelich, Milwaukee, .284.
RUNS_Acuña Jr., Atlanta, 114; Betts, Los Angeles, 107; Freeman, Los Angeles, 107; Olson, Atlanta, 99; Riley, Atlanta, 91; Carroll, Arizona, 90; Yelich, Milwaukee, 88; L.Thomas, Washington, 86; Lindor, New York, 83; Schwarber, Philadelphia, 80.
RBI_Olson, Atlanta, 110; Alonso, New York, 95; Albies, Atlanta, 90; Betts, Los Angeles, 89; Arenado, St. Louis, 87; Freeman, Los Angeles, 86; C.Walker, Arizona, 85; Schwarber, Philadelphia, 83; Muncy, Los Angeles, 80; Lindor, New York, 79; Castellanos, Philadelphia, 79.
HITS_Freeman, Los Angeles, 172; Acuña Jr., Atlanta, 170; Arraez, Miami, 170; Betts, Los Angeles, 146; L.Thomas, Washington, 144; Castellanos, Philadelphia, 139; Riley, Atlanta, 139; Hoerner, Chicago, 138; Stott, Philadelphia, 138; Meneses, Washington, 137.
DOUBLES_Freeman, Los Angeles, 48; Candelario, Chicago, 37; Betts, Los Angeles, 35; C.Walker, Arizona, 34; Castellanos, Philadelphia, 31; L.Thomas, Washington, 31; Acuña Jr., Atlanta, 30; Meneses, Washington, 30; Yelich, Milwaukee, 30; Willi.Contreras, Milwaukee, 29; Lindor, New York, 29; Steer, Cincinnati, 29.
TRIPLES_Cronenworth, San Diego, 7; K.Marte, Arizona, 7; Benson, Cincinnati, 6; Carroll, Arizona, 6; E.De La Cruz, Cincinnati, 6; Hayes, Pittsburgh, 6; Marsh, Philadelphia, 6; Friedl, Cincinnati, 5; McCarthy, Arizona, 5; Realmuto, Philadelphia, 5.
HOME RUNS_Olson, Atlanta, 43; Alonso, New York, 39; Schwarber, Philadelphia, 35; Betts, Los Angeles, 34; Soler, Miami, 33; Muncy, Los Angeles, 29; Riley, Atlanta, 29; Ozuna, Atlanta, 28; Albies, Atlanta, 28; C.Walker, Arizona, 28; Acuña Jr., Atlanta, 28.
STOLEN BASES_Acuña Jr., Atlanta, 58; Carroll, Arizona, 39; Abrams, Washington, 34; Hoerner, Chicago, 33; Kim, San Diego, 29; Yelich, Milwaukee, 27; McCarthy, Arizona, 26; Friedl, Cincinnati, 24; S.Marte, New York, 24; Stott, Philadelphia, 24.
PITCHING_Strider, Atlanta, 15-4; Steele, Chicago, 14-3; Gallen, Arizona, 14-5; T.Walker, Philadelphia, 13-5; Morton, Atlanta, 13-10; Kershaw, Los Angeles, 11-4; J.Urías, Los Angeles, 11-6; Keller, Pittsburgh, 11-8; Aa.Nola, Philadelphia, 11-8; Wacha, San Diego, 10-2.
ERA_Snell, San Diego, 2.73; Steele, Chicago, 2.80; M.Kelly, Arizona, 2.97; Gallen, Arizona, 3.11; Senga, New York, 3.17; Morton, Atlanta, 3.37; Elder, Atlanta, 3.39; Strider, Atlanta, 3.46; Webb, San Francisco, 3.51; Burnes, Milwaukee, 3.65.
STRIKEOUTS_Strider, Atlanta, 236; Snell, San Diego, 184; Gallen, Arizona, 179; Keller, Pittsburgh, 179; F.Peralta, Milwaukee, 168; Luzardo, Miami, 167; Aa.Nola, Philadelphia, 165; Wheeler, Philadelphia, 165; Senga, New York, 164; Webb, San Francisco, 163.
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