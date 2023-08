NATIONAL LEAGUE BATTING_Arraez, Miami, .356; Acuña Jr., Atlanta, .333; Freeman, Los Angeles, .332; Bellinger, Chicago, .321; Betts, Los Angeles, .300;…

NATIONAL LEAGUE

BATTING_Arraez, Miami, .356; Acuña Jr., Atlanta, .333; Freeman, Los Angeles, .332; Bellinger, Chicago, .321; Betts, Los Angeles, .300; Stott, Philadelphia, .298; Harper, Philadelphia, .297; L.Thomas, Washington, .288; Yelich, Milwaukee, .286; Meneses, Washington, .284.

RUNS_Acuña Jr., Atlanta, 113; Betts, Los Angeles, 103; Freeman, Los Angeles, 102; Olson, Atlanta, 97; Riley, Atlanta, 89; Carroll, Arizona, 88; Yelich, Milwaukee, 87; L.Thomas, Washington, 85; Lindor, New York, 82; K.Marte, Arizona, 79.

RBI_Olson, Atlanta, 108; Alonso, New York, 95; Albies, Atlanta, 90; Betts, Los Angeles, 86; Arenado, St. Louis, 85; C.Walker, Arizona, 84; Freeman, Los Angeles, 84; Schwarber, Philadelphia, 80; J.Martinez, Los Angeles, 78; Lindor, New York, 78; Castellanos, Philadelphia, 78.

HITS_Arraez, Miami, 168; Acuña Jr., Atlanta, 167; Freeman, Los Angeles, 163; L.Thomas, Washington, 143; Betts, Los Angeles, 138; Riley, Atlanta, 137; Stott, Philadelphia, 137; Castellanos, Philadelphia, 136; Hoerner, Chicago, 135; Meneses, Washington, 135; Yelich, Milwaukee, 135.

DOUBLES_Freeman, Los Angeles, 45; Candelario, Chicago, 36; C.Walker, Arizona, 34; Betts, Los Angeles, 33; L.Thomas, Washington, 31; Acuña Jr., Atlanta, 30; Castellanos, Philadelphia, 30; Yelich, Milwaukee, 30; Willi.Contreras, Milwaukee, 29; Lindor, New York, 29; Meneses, Washington, 29; Steer, Cincinnati, 29.

TRIPLES_Cronenworth, San Diego, 7; K.Marte, Arizona, 7; Benson, Cincinnati, 6; Carroll, Arizona, 6; Hayes, Pittsburgh, 6; Marsh, Philadelphia, 6; E.De La Cruz, Cincinnati, 5; McCarthy, Arizona, 5; Realmuto, Philadelphia, 5; 14 tied at 4.

HOME RUNS_Olson, Atlanta, 43; Alonso, New York, 39; Betts, Los Angeles, 34; Soler, Miami, 33; Schwarber, Philadelphia, 33; Muncy, Los Angeles, 29; Riley, Atlanta, 29; Albies, Atlanta, 28; C.Walker, Arizona, 28; Acuña Jr., Atlanta, 28.

STOLEN BASES_Acuña Jr., Atlanta, 58; Carroll, Arizona, 38; Abrams, Washington, 33; Hoerner, Chicago, 32; Kim, San Diego, 28; McCarthy, Arizona, 26; Yelich, Milwaukee, 25; S.Marte, New York, 24; Friedl, Cincinnati, 23; Stott, Philadelphia, 23; Tatis Jr., San Diego, 23.

PITCHING_Steele, Chicago, 14-3; Strider, Atlanta, 14-4; Gallen, Arizona, 14-5; T.Walker, Philadelphia, 13-5; Morton, Atlanta, 12-10; Kershaw, Los Angeles, 11-4; J.Urías, Los Angeles, 11-6; Aa.Nola, Philadelphia, 11-8; Wacha, San Diego, 10-2; Musgrove, San Diego, 10-3.

ERA_Snell, San Diego, 2.73; Steele, Chicago, 2.80; Gallen, Arizona, 3.11; M.Kelly, Arizona, 3.13; Senga, New York, 3.19; Webb, San Francisco, 3.36; Elder, Atlanta, 3.39; Burnes, Milwaukee, 3.43; Morton, Atlanta, 3.54; Strider, Atlanta, 3.57.

STRIKEOUTS_Strider, Atlanta, 227; Snell, San Diego, 184; Gallen, Arizona, 179; Keller, Pittsburgh, 173; F.Peralta, Milwaukee, 168; Luzardo, Miami, 167; Aa.Nola, Philadelphia, 165; Wheeler, Philadelphia, 165; Webb, San Francisco, 162; Burnes, Milwaukee, 155.

