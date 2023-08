NATIONAL LEAGUE BATTING_Arraez, Miami, .367; Freeman, Los Angeles, .339; Acuña Jr., Atlanta, .337; Bellinger, Chicago, .328; Stott, Philadelphia, .297; Arcia,…

NATIONAL LEAGUE

BATTING_Arraez, Miami, .367; Freeman, Los Angeles, .339; Acuña Jr., Atlanta, .337; Bellinger, Chicago, .328; Stott, Philadelphia, .297; Arcia, Atlanta, .290; Yelich, Milwaukee, .290; Arenado, St. Louis, .287; Betts, Los Angeles, .287; Bohm, Philadelphia, .287.

RUNS_Acuña Jr., Atlanta, 107; Freeman, Los Angeles, 101; Betts, Los Angeles, 94; Olson, Atlanta, 94; Riley, Atlanta, 87; Carroll, Arizona, 82; Yelich, Milwaukee, 82; L.Thomas, Washington, 80; Albies, Atlanta, 75; K.Marte, Arizona, 75.

RBI_Olson, Atlanta, 107; Albies, Atlanta, 90; Alonso, New York, 87; Freeman, Los Angeles, 83; Arenado, St. Louis, 82; Betts, Los Angeles, 80; Muncy, Los Angeles, 76; J.Martinez, Los Angeles, 76; J.Soto, San Diego, 75; Riley, Atlanta, 75.

HITS_Arraez, Miami, 162; Acuña Jr., Atlanta, 158; Freeman, Los Angeles, 158; L.Thomas, Washington, 133; Riley, Atlanta, 131; Castellanos, Philadelphia, 130; Stott, Philadelphia, 129; Hoerner, Chicago, 128; Yelich, Milwaukee, 128; Meneses, Washington, 126.

DOUBLES_Freeman, Los Angeles, 43; Candelario, Chicago, 35; C.Walker, Arizona, 33; Betts, Los Angeles, 32; Acuña Jr., Atlanta, 29; L.Thomas, Washington, 29; Castellanos, Philadelphia, 27; Steer, Cincinnati, 27; Turner, Philadelphia, 27; Yelich, Milwaukee, 27.

TRIPLES_Cronenworth, San Diego, 7; K.Marte, Arizona, 7; Benson, Cincinnati, 6; Carroll, Arizona, 6; Hayes, Pittsburgh, 6; Marsh, Philadelphia, 6; McCarthy, Arizona, 5; Realmuto, Philadelphia, 5; 12 tied at 4.

HOME RUNS_Olson, Atlanta, 43; Alonso, New York, 35; Betts, Los Angeles, 31; Schwarber, Philadelphia, 30; Muncy, Los Angeles, 28; Soler, Miami, 28; Albies, Atlanta, 28; Riley, Atlanta, 28; Acuña Jr., Atlanta, 26; J.Martinez, Los Angeles, 25.

STOLEN BASES_Acuña Jr., Atlanta, 55; Carroll, Arizona, 36; Abrams, Washington, 29; Hoerner, Chicago, 29; Kim, San Diego, 27; McCarthy, Arizona, 26; Yelich, Milwaukee, 25; S.Marte, New York, 24; Friedl, Cincinnati, 22; Stott, Philadelphia, 22; Turner, Philadelphia, 22.

PITCHING_Steele, Chicago, 13-3; Strider, Atlanta, 13-4; T.Walker, Philadelphia, 13-5; Gallen, Arizona, 12-5; Morton, Atlanta, 11-10; Musgrove, San Diego, 10-3; Kershaw, Los Angeles, 10-4; J.Urías, Los Angeles, 10-6; Stroman, Chicago, 10-8; Scherzer, Texas, 9-4.

ERA_Snell, San Diego, 2.63; Steele, Chicago, 2.79; M.Kelly, Arizona, 3.05; Gallen, Arizona, 3.24; Webb, San Francisco, 3.26; Senga, New York, 3.30; Montgomery, Texas, 3.42; Burnes, Milwaukee, 3.60; Cobb, San Francisco, 3.63; Elder, Atlanta, 3.64.

STRIKEOUTS_Strider, Atlanta, 217; Snell, San Diego, 171; Gallen, Arizona, 165; Keller, Pittsburgh, 161; Luzardo, Miami, 157; F.Peralta, Milwaukee, 157; Webb, San Francisco, 157; Wheeler, Philadelphia, 155; Aa.Nola, Philadelphia, 153; Senga, New York, 149.

