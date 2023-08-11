NATIONAL LEAGUE
BATTING_Arraez, Miami, .366; Freeman, Los Angeles, .345; Acuña Jr., Atlanta, .337; Stott, Philadelphia, .302; Arcia, Atlanta, .297; Harper, Philadelphia, .293; Bohm, Philadelphia, .290; Yelich, Milwaukee, .290; Kim, San Diego, .288; Nootbaar, St. Louis, .286.
RUNS_Acuña Jr., Atlanta, 102; Freeman, Los Angeles, 101; Betts, Los Angeles, 93; Olson, Atlanta, 88; Riley, Atlanta, 82; Yelich, Milwaukee, 81; Carroll, Arizona, 79; L.Thomas, Washington, 79; K.Marte, Arizona, 73; Lindor, New York, 72.
RBI_Olson, Atlanta, 101; Alonso, New York, 87; Albies, Atlanta, 82; Arenado, St. Louis, 81; Freeman, Los Angeles, 81; Betts, Los Angeles, 77; J.Martinez, Los Angeles, 76; Muncy, Los Angeles, 75; Bohm, Philadelphia, 74; J.Soto, San Diego, 73; Schwarber, Philadelphia, 73; Castellanos, Philadelphia, 73.
HITS_Arraez, Miami, 158; Freeman, Los Angeles, 157; Acuña Jr., Atlanta, 154; L.Thomas, Washington, 131; Stott, Philadelphia, 129; Castellanos, Philadelphia, 128; Riley, Atlanta, 128; Yelich, Milwaukee, 126; Hoerner, Chicago, 125; Meneses, Washington, 123.
DOUBLES_Freeman, Los Angeles, 43; Candelario, Chicago, 35; C.Walker, Arizona, 32; Betts, Los Angeles, 30; Acuña Jr., Atlanta, 29; L.Thomas, Washington, 29; Castellanos, Philadelphia, 27; Turner, Philadelphia, 27; Yelich, Milwaukee, 27; Arraez, Miami, 26; Willi.Contreras, Milwaukee, 26; Grisham, San Diego, 26; Tovar, Colorado, 26.
TRIPLES_Cronenworth, San Diego, 7; K.Marte, Arizona, 7; Hayes, Pittsburgh, 6; Marsh, Philadelphia, 6; Benson, Cincinnati, 5; Carroll, Arizona, 5; McCarthy, Arizona, 5; Realmuto, Philadelphia, 5; 12 tied at 4.
HOME RUNS_Olson, Atlanta, 40; Alonso, New York, 35; Betts, Los Angeles, 31; Schwarber, Philadelphia, 30; Muncy, Los Angeles, 28; Soler, Miami, 28; Riley, Atlanta, 27; Albies, Atlanta, 26; Acuña Jr., Atlanta, 26; J.Martinez, Los Angeles, 25.
STOLEN BASES_Acuña Jr., Atlanta, 53; Carroll, Arizona, 36; Hoerner, Chicago, 29; Abrams, Washington, 28; Kim, San Diego, 27; McCarthy, Arizona, 26; S.Marte, New York, 24; Yelich, Milwaukee, 24; Stott, Philadelphia, 22; Turner, Philadelphia, 22.
PITCHING_Steele, Chicago, 13-3; T.Walker, Philadelphia, 13-4; Strider, Atlanta, 12-4; Gallen, Arizona, 11-5; Morton, Atlanta, 11-10; Musgrove, San Diego, 10-3; Kershaw, Los Angeles, 10-4; Stroman, Chicago, 10-8; Scherzer, Texas, 9-4; Wheeler, Philadelphia, 9-5; M.Kelly, Arizona, 9-5.
ERA_Snell, San Diego, 2.61; Steele, Chicago, 2.68; M.Kelly, Arizona, 3.05; Senga, New York, 3.24; Cobb, San Francisco, 3.30; Gallen, Arizona, 3.37; Webb, San Francisco, 3.38; Montgomery, Texas, 3.42; Burnes, Milwaukee, 3.60; Elder, Atlanta, 3.64.
STRIKEOUTS_Strider, Atlanta, 211; Snell, San Diego, 164; Gallen, Arizona, 157; Luzardo, Miami, 157; Wheeler, Philadelphia, 155; Keller, Pittsburgh, 154; Aa.Nola, Philadelphia, 153; F.Peralta, Milwaukee, 151; Webb, San Francisco, 151; Burnes, Milwaukee, 146.
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