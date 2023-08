Lucas Oil NHRA Nationals Qualifying

Friday At Brainerd International Speedway Brainerd, Minn. Qualifying Results Top Fuel 1. Doug Kalitta, 3.757 seconds, 330.31 mph; 2. Steve…

Friday

At Brainerd International Speedway

Brainerd, Minn.

Qualifying Results

Top Fuel

1. Doug Kalitta, 3.757 seconds, 330.31 mph; 2. Steve Torrence, 3.758, 328.54; 3. Brittany Force, 3.762, 331.45; 4. Leah Pruett, 3.777, 327.35; 5. Antron

Brown, 3.780, 327.27; 6. Justin Ashley, 3.780, 324.05; 7. Mike Salinas, 3.784, 330.07; 8. Austin Prock, 3.795, 321.12; 9. Tony Schumacher, 3.828, 322.34;

10. Clay Millican, 3.832, 276.75; 11. Kyle Wurtzel, 3.853, 310.84; 12. Terry Totten, 4.128, 302.35; 13. Shawn Langdon, 4.291, 190.43; 14. Josh Hart, 4.431,

180.24.

Funny Car

1. Ron Capps, Toyota Supra, 3.894, 330.23; 2. J.R. Todd, Supra, 3.907, 327.98; 3. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.910, 328.06; 4. Bob Tasca III, Ford

Mustang, 3.915, 327.59; 5. Cruz Pedregon, Charger, 3.934, 319.67; 6. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.942, 321.73; 7. John Force, Camaro, 3.943, 322.73;

8. Alexis DeJoria, Supra, 3.960, 324.90; 9. Chad Green, Mustang, 3.977, 323.58; 10. Bobby Bode, Mustang, 4.035, 285.23; 11. Alex Laughlin, Charger,

4.147, 266.74; 12. Tim Wilkerson, Mustang, 4.293, 219.12; 13. Dave Richards, Mustang, 4.358, 213.23; 14. Dale Creasy Jr., Charger, 4.396, 213.16; 15. Jim

Campbell, Chevy Monte Carlo, 4.596, 284.33; 16. Chris King, Charger, 4.701, 248.34. Not Qualified: 17. Blake Alexander, 7.039, 87.10.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.597, 205.79; 2. Matt Hartford, Camaro, 6.598, 205.54; 3. Erica Enders, Camaro, 6.603, 207.27; 4. Cristian Cuadra,

Ford Mustang, 6.606, 206.70; 5. Deric Kramer, Camaro, 6.606, 206.01; 6. Dallas Glenn, Camaro, 6.613, 207.05; 7. Aaron Stanfield, Camaro, 6.623,

206.86; 8. Kyle Koretsky, Camaro, 6.623, 205.07; 9. Camrie Caruso, Camaro, 6.631, 206.13; 10. Bo Butner, Camaro, 6.632, 206.76; 11. Jerry Tucker,

Camaro, 6.635, 206.92; 12. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.636, 206.64; 13. Chris McGaha, Camaro, 6.668, 206.67; 14. Mason McGaha, Camaro, 6.687,

205.35; 15. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 6.700, 205.16; 16. David Cuadra, Mustang, 6.702, 205.47. Not Qualified: 17. Fernando Cuadra, 6.716, 204.94;

18. Robert River, 7.227, 191.81; 19. Alan Prusiensky, 8.739, 104.88.

