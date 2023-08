ISPS Handa World Invitational Scores

Saturday Ballymena, United Kingdom a-Castlerock (Host Course) 6,859 yards; Par 71 b-Galgorm Castle 7,151 yards; Par 70 Purse: $1.5 million…

Listen now to WTOP News

Saturday

Ballymena, United Kingdom

a-Castlerock (Host Course)

6,859 yards; Par 71

b-Galgorm Castle

7,151 yards; Par 70

Purse: $1.5 million

Third Round

Note: Tournament is played on two courses with different pars.

Daniel Brown, England 64a-66b-67b—197 Alex Fitzpatrick, England 66a-70b-67b—203 Wilco Nienaber, South Africa 72a-68b-63b—203 Adrian Otaegui, Spain 70b-68a-66b—204 John Parry, England 69b-69a-67b—205 Angel Hidalgo, Spain 67b-69a-70b—206 Eddie Pepperell, England 70b-68a-68b—206 Tom Lewis, England 73a-67b-68b—208 Connor Syme, Scotland 69b-69a-70b—208 Manu Gandas, India 66a-73b-70b—209 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 69b-69a-71b—209 Marco Penge, England 73a-69b-67b—209 Sam Bairstow, England 67a-74b-69b—210 Callan Barrow, England 66a-76b-68b—210 Grant Forrest, Scotland 74b-68a-68b—210 Marcus Kinhult, Sweden 70b-72a-68b—210 Niklas Lemke, Sweden 67a-73b-70b—210 James Morrison, England 70a-71b-69b—210 Ricardo Santos, Portugal 68b-71a-71b—210 Marcus Armitage, England 71b-71a-69b—211 Marcus Helligkilde, Denmark 70b-71a-70b—211 Tom McKibbin, Northern Ireland 78b-65a-68b—211 Max Schmitt, Germany 71b-71a-69b—211 Matthew Southgate, England 68a-73b-70b—211 Matthew Baldwin, England 70a-72b-70b—212 Victor Pastor Rufian, Spain 74b-69a-69b—212 Max Rottluff, Germany 71b-72a-69b—212 Jamie Rutherford, England 69b-74a-69b—212 Freddy Schott, Germany 70a-74b-68b—212 Jack Senior, England 69b-71a-72b—212 Jon Thomson, England 73b-69a-70b—212 Ewen Ferguson, Scotland 72b-72a-69b—213 Pedro Figueiredo, Portugal 70b-69a-74b—213 Rikuya Hoshino, Japan 69b-70a-74b—213 Matthew Jordan, England 70a-72b-71b—213 Gudmundur Kristjansson, Iceland 70a-74b-69b—213 Richard Mansell, England 73b-66a-74b—213 Robin Sciot-Siegrist, France 67b-72a-74b—213 Paul Waring, England 69b-75a-69b—213 Marc Warren, Scotland 69a-74b-70b—213 Darren Fichardt, South Africa 71a-70b-73b—214 Ricardo Gouveia, Portugal 70a-72b-72b—214 Frederic Lacroix, France 70a-73b-71b—214 David Law, Scotland 71b-71a-72b—214 Sandy Scott, Scotland 75b-68a-71b—214 Gary Boyd, England 69a-72b-74b—215 Todd Clements, England 68a-75b-72b—215 Dave Coupland, England 71a-71b-73b—215 Manuel Elvira, Spain 71a-73b-71b—215 Jack Davidson, Wales 70b-73a-73b—216 Mike Lorenzo-Vera, France 71a-73b-72b—216 Martin Simonsen, Denmark 71b-73a-72b—216 Darius Van Driel, Netherlands 69b-73a-74b—216 Jeunghun Wang, South Korea 67a-76b-73b—216 Jordan Zunic, Australia 69a-75b-72b—216 Jordan Gumberg, United States 72a-71b-74b—217 Connor McKinney, Australia 71b-72a-74b—217 Rhys Enoch, Wales 71a-73b-78b—222 Chase Hanna, United States 71a-73b-79b—223 Calum Hill, Scotland 69a-75b-82b—226 Joshua Lee, United States 71b-72a-83b—226

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.