ISPS Handa World Invitational Scores

Thursday Ballymena, United Kingdom a-Castlerock (Host Course) 6,859 yards; Par 71 b-Galgorm Castle 7,151 yards; Par 70 Purse: $1.5 million…

Thursday

Ballymena, United Kingdom

a-Castlerock (Host Course)

6,859 yards; Par 71

b-Galgorm Castle

7,151 yards; Par 70

Purse: $1.5 million

First Round

Note: Tournament is played on two courses with different pars.

Daniel Brown, England 31a-33a—64 Gregorio De Leo, Italy 33b-32b—65 Callan Barrow, England 34a-32a—66 Alex Fitzpatrick, England 35a-31a—66 Manu Gandas, India 31a-35a—66 Sam Bairstow, England 33a-34a—67 Niklas Lemke, Sweden 35a-32a—67 Joel Stalter, France 33a-34a—67 Jeunghun Wang, South Korea 33a-34a—67 Angel Hidalgo, Spain 32b-35b—67 Robin Sciot-Siegrist, France 36b-31b—67 Todd Clements, England 35a-33a—68 Matthew Southgate, England 33a-35a—68 Ricardo Santos, Portugal 32b-36b—68 Gary Stal, France 31b-37b—68 Gary Boyd, England 33a-36a—69 Laurie Canter, England 34a-35a—69 Calum Hill, Scotland 33a-36a—69 David Howell, England 33a-36a—69 Marc Warren, Scotland 33a-36a—69 Daniel Whitby-Smith, England 34a-35a—69 Jordan Zunic, Australia 34a-35a—69 Rikuya Hoshino, Japan 33b-36b—69 Robert Macintyre, Scotland 35b-34b—69 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 35b-34b—69 John Parry, England 33b-36b—69 Jamie Rutherford, England 32b-37b—69 Jack Senior, England 35b-34b—69 Connor Syme, Scotland 34b-35b—69 Darius Van Driel, Netherlands 31b-38b—69 Paul Waring, England 34b-35b—69 Thomas Aiken, South Africa 36a-34a—70 Matthew Baldwin, England 36a-34a—70 Elias Bertheussen, Norway 37a-33a—70 Louis De Jager, South Africa 35a-35a—70 Ricardo Gouveia, Portugal 34a-36a—70 Matthew Jordan, England 36a-34a—70 Gudmundur Kristjansson, Iceland 36a-34a—70 Frederic Lacroix, France 34a-36a—70 James Morrison, England 33a-37a—70 Renato Paratore, Italy 35a-35a—70 Freddy Schott, Germany 31a-39a—70 Jack Davidson, Wales 33b-37b—70 Pedro Figueiredo, Portugal 35b-35b—70 Marcus Helligkilde, Denmark 34b-36b—70 Marcus Kinhult, Sweden 35b-35b—70 Adrian Otaegui, Spain 34b-36b—70 Eddie Pepperell, England 36b-34b—70 Carlos Pigem, Spain 34b-36b—70 Jonathan Caldwell, Northern Ireland 36a-35a—71 Dave Coupland, England 34a-37a—71 Manuel Elvira, Spain 35a-36a—71 Rhys Enoch, Wales 34a-37a—71 Oliver Farr, Wales 36a-35a—71 Darren Fichardt, South Africa 35a-36a—71 Chase Hanna, United States 35a-36a—71 Kazuki Higa, Japan 37a-34a—71 Craig Howie, Scotland 34a-37a—71 Mike Lorenzo-Vera, France 34a-37a—71 Borja Virto Astudillo, Spain 35a-36a—71 Marcus Armitage, England 34b-37b—71 John Catlin, United States 37b-34b—71 Habebul Islam, England 35b-36b—71 Yeongsu Kim, South Korea 33b-38b—71 Romain Langasque, France 35b-36b—71 David Law, Scotland 33b-38b—71 Joshua Lee, United States 36b-35b—71 Connor McKinney, Australia 36b-35b—71 Garrick Porteous, England 35b-36b—71 Max Rottluff, Germany 36b-35b—71 Max Schmitt, Germany 34b-37b—71 Martin Simonsen, Denmark 36b-35b—71 David Borda, Spain 35a-37a—72 Jordan Gumberg, United States 35a-37a—72 David Horsey, England 34a-38a—72 Velten Meyer, Germany 37a-35a—72 Wilco Nienaber, South Africa 36a-36a—72 Ewen Ferguson, Scotland 34b-38b—72 Jayden Trey Schaper, South Africa 36b-36b—72 Blake Windred, Australia 34b-38b—72 Keenan Davidse, South Africa 37a-36a—73 Jazz Janewattananond, Thailand 36a-37a—73 Max Kennedy, Ireland 39a-34a—73 Jacques Kruyswijk, South Africa 36a-37a—73 Tom Lewis, England 37a-36a—73 Mikael Lundberg, Sweden 36a-37a—73 Zak Morgan, England 36a-37a—73 Marco Penge, England 38a-35a—73 Javier Sainz, Spain 38a-35a—73 Felipe Aguilar, Chile 34b-39b—73 Ugo Coussaud, France 36b-37b—73 Bryce Easton, South Africa 36b-37b—73 Richard Mansell, England 37b-36b—73 Ryan Ruffels, Australia 37b-36b—73 Jon Thomson, England 37b-36b—73 Scott Fernandez, Spain 38a-36a—74 Matteo Manassero, Italy 36a-38a—74 Richard McEvoy, England 38a-36a—74 Alfie Plant, England 35a-39a—74 Tristen Strydom, South Africa 37a-37a—74 Gunner Wiebe, United States 37a-37a—74 Asaf Cohen, Israel 37b-37b—74 Grant Forrest, Scotland 35b-39b—74 John Ross Galbraith, Northern Ireland 36b-38b—74 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 35b-39b—74 Mateusz Gradecki, Poland 38b-36b—74 Dermot Mcelroy, Northern Ireland 37b-37b—74 Victor Pastor Rufian, Spain 37b-37b—74 Victor Perez, France 36b-38b—74 Henric Sturehed, Sweden 34b-40b—74 David Carey, Ireland 36a-39a—75 Craig Lee, Scotland 38a-37a—75 Tom Murray, England 36a-39a—75 Brandon Robinson-Thompson, England 41a-34a—75 David Dixon, England 37b-38b—75 Tobias Eden, Sweden 38b-37b—75 Niall Kearney, Ireland 36b-39b—75 Ruaidhri McGee, Ireland 36b-39b—75 Lorenzo Scalise, Italy 36b-39b—75 Sandy Scott, Scotland 40b-35b—75 Julian Suri, United States 39b-36b—75 Lucas Bjerregaard, Denmark 43a-33a—76 Casey Jarvis, South Africa 39a-37a—76 Yan-Wei Liu, China 39a-37a—76 John Axelsen, Denmark 37b-39b—76 Jeremy Freiburghaus, Switzerland 37a-40a—77 Chengyao Ma, China 37a-40a—77 Jeong-Weon Ko, France 37b-40b—77 Damien McGrane, Ireland 39b-38b—77 Andrew Wilson, England 39b-38b—77 Ross McGowan, England 40a-38a—78 Dylan Mostert, South Africa 38a-40a—78 Daniel Gavins, England 35b-43b—78 Tom McKibbin, Northern Ireland 37b-41b—78 John Murphy, Ireland 40b-38b—78 David Ravetto, France 38b-40b—78 Kristoffer Reitan, Norway 42b-36b—78 Michael Stewart, Scotland 38b-40b—78 Michael Feuerstein, United States 40b-40b—80 Christoffer Bring, Denmark WD Aguri Iwasaki, Japan WD Mathieu Decottignies-Lafon, France WD Cormac Sharvin, Northern Ireland WD

