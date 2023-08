ISPS Handa World Invitational Scores

Thursday Ballymena, United Kingdom a-Castlerock (Host Course) 6,231 yards; Par 73 b-Galgorm Castle 6,527 yards; Par 72 Purse: $1.5 million…

Thursday

Ballymena, United Kingdom

a-Castlerock (Host Course)

6,231 yards; Par 73

b-Galgorm Castle

6,527 yards; Par 72

Purse: $1.5 million

First Round

Note: Tournament is played on two courses with different pars.

Gabriella Cowley 34a-35a—69 Karis Davidson 33a-36a—69 Kim Metraux 34a-35a—69 Ellinor Sudow 34a-35a—69 Dani Holmqvist 35a-35a—70 Bronte Law 35a-35a—70 Anne-Charlotte Mora 33a-37a—70 Chloe Williams 37a-33a—70 Marissa Steen 36b-34b—70 Moa Folke 38a-33a—71 Wichanee Meechai 36a-35a—71 Patricia Isabel Schmidt 36a-35a—71 Casandra Alexander 35b-36b—71 Trichat Cheenglab 36b-35b—71 Peiyun Chien 37b-34b—71 Diksha Dagar 35b-36b—71 Allison Emrey 35b-36b—71 Cara Gainer 34b-37b—71 Soo Bin Joo 35b-36b—71 Noora Komulainen 33b-38b—71 Yealimi Noh 34b-37b—71 Ryann O’Toole 37b-34b—71 Chanettee Wannasaen 35b-36b—71 Olivia Cowan 37a-35a—72 Daniela Darquea 36a-36a—72 Alessandra Fanali 37a-35a—72 Nicole Garcia 36a-36a—72 Lily May Humphreys 38a-34a—72 Su-Hyun Oh 36a-36a—72 Lee-Anne Pace 36a-36a—72 Arpichaya Yubol 38a-34a—72 Becky Brewerton 35b-37b—72 Georgia Hall 37b-35b—72 Muni He 36b-36b—72 Esther Henseleit 34b-38b—72 Nuria Iturrioz 37b-35b—72 Marta Sanz Barrio 36b-36b—72 Jasmine Suwannapura 38b-34b—72 Dewi Weber 37b-35b—72 Dottie Ardina 36a-37a—73 Jaravee Boonchant 37a-36a—73 Nicole Broch Estrup 37a-36a—73 Lauren Hartlage 38a-35a—73 Yu-Sang Hou 37a-36a—73 Ilhee Lee 35a-38a—73 Leona Maguire 38a-35a—73 Nastasia Nadaud 38a-35a—73 Weiwei Zhang 37a-36a—73 Ana Belac 37b-36b—73 Leonie Harm 34b-39b—73 Amelia Lewis 37b-36b—73 Ursula Wikstrom 39b-34b—73 Jennifer Chang 37a-37a—74 Amanda Doherty 38a-36a—74 Lydia Hall 38a-36a—74 Mina Harigae 39a-35a—74 Polly Mack 33a-41a—74 Anna Magnusson 37a-37a—74 Yuna Nishimura 37a-37a—74 Louise Ridderstrom 34a-40a—74 Emma Spitz 36a-38a—74 Emma Grechi 35b-39b—74 Aline Krauter 36b-38b—74 Stephanie Meadow 36b-38b—74 Azahara Munoz 39b-35b—74 Bianca Pagdanganan 37b-37b—74 Annie Park 35b-39b—74 Sarah Jane Smith 38b-36b—74 Luna Sobron Galmes 38b-36b—74 Emma Talley 37b-37b—74 Mariajo Uribe 38b-36b—74 Hayley Davis 38a-37a—75 Sofia Garcia 39a-36a—75 Gina Kim 37a-38a—75 Lucy Li 36a-39a—75 Ruixin Liu 39a-36a—75 Anais Meyssonnier 35a-40a—75 Riley Rennell 35a-40a—75 Sophie Witt 38a-37a—75 Pavarisa Yoktuan 41a-34a—75 Alice Hewson 39b-36b—75 Linnea Johansson 39b-36b—75 Sarah Kemp 38b-37b—75 Sara Kjellker 38b-37b—75 Meghan MacLaren 40b-35b—75 Emily Pedersen 40b-35b—75 Ayaka Sugihara 38b-37b—75 Gabriella Then 38b-37b—75 Albane Valenzuela 34b-41b—75 Jing Yan 38b-37b—75 Laura Beveridge 37a-39a—76 Hannah Burke 42a-34a—76 Alexandra Forsterling 37a-39a—76 Sara Kouskova 38a-38a—76 Sydnee Michaels 38a-38a—76 Alexa Pano 39a-37a—76 Kum Kang Park 41a-35a—76 Pornanong Phatlum 36a-40a—76 Magdalena Simmermacher 38a-38a—76 Michele Thomson 37a-39a—76 Anne Van Dam 38a-38a—76 April Anguarasaranee 37b-39b—76 Tiffany Arafi 35b-41b—76 Elin Arvidsson 41b-35b—76 Annabel Dimmock 39b-37b—76 Kylie Henry 37b-39b—76 Jessica Ross 40b-36b—76 Christine Wolf 38b-38b—76 Clara Manzalini 38a-39a—77 Kiira Riihijarvi 41a-36a—77 Laura Wearn 41a-36a—77 Eleanor Givens 40b-37b—77 Ana Pelaez Trivino 38b-39b—77 Madelene Stavnar 40b-37b—77 Lauren Stephenson 39b-38b—77 Kelly Tan 39b-38b—77 Samantha Wagner 37b-40b—77 Louise Duncan 39a-39a—78 Lauren Holmey 38a-40a—78 Christina Kim 39a-39a—78 Jana Melichova 39a-39a—78 Kristyna Napoleaova 40a-38a—78 Agathe Sauzon 37a-41a—78 Maria Torres 41a-37a—78 Maria Hernandez 40b-38b—78 Yu Liu 38b-40b—78 Valery Plata 39b-39b—78 Marianne Skarpnord 38b-40b—78 Liz Young 38b-40b—78 Manon De Roey 38b-41b—79 Yuri Onishi 40b-39b—79 Jennifer Song 41b-38b—79 Sanna Nuutinen 39a-41a—80 Frida Kinhult 42b-38b—80 Yaeeun Hong 40a-41a—81 Lisa Pettersson 42a-39a—81 Lee Anne Bramwell 41b-40b—81 Tiffany Chan 43b-38b—81 Olivia Mehaffey 41b-40b—81 Rosie Davies 43a-40a—83 Pia Babnik 43a-41a—84 Maiken Bing Paulsen 43b-42b—85 Tereza Melecka 42b-44b—86 Chiara Noja WD

