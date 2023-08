ISPS Handa World Invitational Scores

Sunday Ballymena, United Kingdom a-Castlerock (Host Course) 6,231 yards; Par 73 b-Galgorm Castle 6,527 yards; Par 72 Purse: $1.5 million…

Sunday

Ballymena, United Kingdom

a-Castlerock (Host Course)

6,231 yards; Par 73

b-Galgorm Castle

6,527 yards; Par 72

Purse: $1.5 million

Final Round

Note: Tournament is played on two courses with different pars.

(x-won on third playoff hole)

x-Alexa Pano 76a-70b-69b-66b—281 Gabriella Cowley 69a-75b-67b-70b—281 Esther Henseleit 72b-71a-69b-69b—281 Ryann O’Toole 71b-73a-68b-70b—282 Olivia Cowan 72a-72b-71b-68b—283 Diksha Dagar 71b-74a-72b-67b—284 Azahara Munoz 74b-73a-71b-66b—284 Peiyun Chien 71b-75a-71b-68b—285 Kim Metraux 69a-75b-69b-73b—286 Noora Komulainen 71b-75a-71b-70b—287 Wichanee Meechai 71a-76b-70b-70b—287 Chloe Williams 70a-75b-71b-71b—287 Dani Holmqvist 70a-76b-74b-68b—288 Emma Spitz 74a-74b-72b-68b—288 Jasmine Suwannapura 72b-73a-73b-70b—288 Casandra Alexander 71b-75a-72b-71b—289 Georgia Hall 72b-74a-73b-70b—289 Soo Bin Joo 71b-74a-71b-73b—289 Leona Maguire 73a-75b-71b-70b—289 Albane Valenzuela 75b-72a-68b-74b—289 Dewi Weber 72b-76a-73b-68b—289 Sophie Witt 75a-71b-75b-68b—289 Nastasia Nadaud 73a-75b-72b-70b—290 Ana Pelaez Trivino 77b-70a-71b-72b—290 Marissa Steen 70b-72a-75b-73b—290 Arpichaya Yubol 72a-74b-72b-72b—290 Muni He 72b-76a-71b-72b—291 Stephanie Meadow 74b-73a-72b-72b—291 Emily Pedersen 75b-73a-73b-70b—291 Hannah Burke 76a-74b-71b-71b—292 Trichat Cheenglab 71b-75a-73b-73b—292 Bronte Law 70a-76b-69b-77b—292 Ruixin Liu 75a-74b-72b-71b—292 Karis Davidson 69a-76b-75b-73b—293 Su-Hyun Oh 72a-75b-72b-74b—293 Weiwei Zhang 73a-74b-73b-73b—293 Meghan MacLaren 75b-75a-71b-74b—295 Hayley Davis 75a-75b-70b-76b—296

