IndyCar Bommarito Automotive Group 500 Results

Sunday At World Wide Technology Raceway at Gateway Madison, Ill. Lap length: 1.25 miles (Start position in parentheses) 1. (16)…

Sunday

At World Wide Technology Raceway at Gateway

Madison, Ill.

Lap length: 1.25 miles

(Start position in parentheses)

1. (16) Scott Dixon, Dallara-Honda, 260 laps, Running.

2. (3) Pato O’Ward, Dallara-Chevrolet, 260, Running.

3. (6) David Malukas, Dallara-Honda, 260, Running.

4. (7) Alexander Rossi, Dallara-Chevrolet, 259, Running.

5. (10) Scott McLaughlin, Dallara-Chevrolet, 259, Running.

6. (2) Colton Herta, Dallara-Honda, 259, Running.

7. (14) Alex Palou, Dallara-Honda, 259, Running.

8. (4) Felix Rosenqvist, Dallara-Chevrolet, 259, Running.

9. (8) Will Power, Dallara-Chevrolet, 259, Running.

10. (15) Marcus Ericsson, Dallara-Honda, 259, Running.

11. (20) Rinus VeeKay, Dallara-Chevrolet, 259, Running.

12. (5) Romain Grosjean, Dallara-Honda, 259, Running.

13. (26) Santino Ferrucci, Dallara-Chevrolet, 259, Running.

14. (23) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Chevrolet, 259, Running.

15. (22) Kyle Kirkwood, Dallara-Honda, 259, Running.

16. (11) Conor Daly, Dallara-Chevrolet, 259, Running.

17. (19) Christian Lundgaard, Dallara-Honda, 259, Running.

18. (12) Linus Lundqvist, Dallara-Honda, 258, Running.

19. (18) Devlin DeFrancesco, Dallara-Honda, 258, Running.

20. (21) Graham Rahal, Dallara-Honda, 258, Running.

21. (24) Sting Ray Robb, Dallara-Honda, 258, Running.

22. (28) Agustin Canapino, Dallara-Chevrolet, 258, Running.

23. (13) Helio Castroneves, Dallara-Honda, 257, Running.

24. (27) Ed Carpenter, Dallara-Chevrolet, 254, Running.

25. (1) Josef Newgarden, Dallara-Chevrolet, 210, Did not finish.

26. (17) Takuma Sato, Dallara-Honda, 119, Did not finish.

27. (9) Callum Ilott, Dallara-Chevrolet, 58, Did not finish.

28. (25) Benjamin Pedersen, Dallara-Chevrolet, 0, Did not finish.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 149.819 mph.

Time of Race: 02:10:09.4046.

Margin of Victory: 22.2256 seconds.

Cautions: 2 for 22 laps.

Lead Changes: 10 among 6 drivers.

Lap Leaders: Newgarden 1-61, Power 62-65, Newgarden 66-102, Herta 103-112, Dixon 113-125, O’Ward 126, Dixon 127-196, O’Ward 197-213, Rossi 214-217, Herta 218-220, Dixon 221.

Points: Palou 565, Dixon 491, Newgarden 440, O’Ward 429, McLaughlin 426, Ericsson 397, Power 388, Lundgaard 343, Rossi 339, Herta 331.

