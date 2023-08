PREP FOOTBALL= Allen Co.-Scottsville 42, Monroe Co. 7 Beechwood 50, Campbell Co. 7 Bell Co. 60, Boyd Co. 41 Bethel-Tate,…

PREP FOOTBALL=

Allen Co.-Scottsville 42, Monroe Co. 7

Beechwood 50, Campbell Co. 7

Bell Co. 60, Boyd Co. 41

Bethel-Tate, Ohio 18, Bishop Brossart 14

Betsy Layne 47, Bath Co. 8

Bowling Green 42, Owensboro 28

Campbellsville 35, Casey Co. 6

Clay Co. 46, Harlan 6

Cooper 42, Lex. Henry Clay 2

Cov. Catholic 35, Highlands 21

Cov. Holy Cross 32, Cin. Dohn High School, Ohio 14

Dayton 48, Pendleton Co. 17

Dixie Heights 33, Cin. Hughes, Ohio 8

East Carter 35, Rowan Co. 6

Fleming Co. 54, Nicholas Co. 12

Franklin-Simpson 42, Warren Central 12

Glasgow 42, Russellville 6

Grant Co. 34, Fort Knox 0

Green Co. 42, John Hardin 13

Greenwood 38, Warren East 6

Hart Co. 28, LaRue Co. 8

Hazard 13, Harlan Co. 12

Henry Co. 34, Lex. Lafayette 0

Hopkins Co. Central 60, Fort Campbell 28

Jo Byrns, Tenn. 51, Ballard Memorial 7

Lewis Co. 6, Magoffin Co. 0

Lloyd Memorial 47, Boone Co. 14

Logan Co. 28, Rossview, Tenn. 14

Lou. Seneca def. Lou. Western, forfeit

Madisonville 54, Caldwell Co. 6

Marshall Co. 26, Grayson Co. 20

Mason Co. 24, Montgomery Co. 14

Mayfield 59, Hopkinsville 6

McCracken County (Paducah) 31, Owensboro Apollo 12

McLean Co. 48, Muhlenberg County 0

Metcalfe Co. 34, Edmonson Co. 20

Murray 35, Calloway Co. 14

Newport 48, Holmes 6

Newport Central Catholic 42, Walton-Verona 7

North Bullitt 56, Scott 25

North Laurel 19, Whitley Co. 7

Owensboro Catholic 50, Daviess Co. 0

Paducah Tilghman 42, Graves Co. 18

Paris 58, Paintsville 12

Pike Co. Central 9, Martin County 6

Raceland 40, Letcher County Central 20

Rockcastle Co. 56, Pineville 14

Ryle 28, Conner 7

Shelby Valley 14, Lawrence Co. 0

Somerset 28, Russell Co. 24

South Fulton, Tenn. 40, Fulton Co. 12

South Warren 38, Henderson Co. 14

Switzerland Co., Ind. 24, Gallatin Co. 7

Taylor Co. 34, Bardstown 3

Todd Co. Central 19, Ohio Co. 0

Trimble Co. 8, Bellevue 6

Twin Valley, Va. 28, Phelps 16

Union Co. 36, Crittenden Co. 0

Wayne Co. 41, Clinton Co. 13

Webster Co. 54, Butler Co. 28

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Greenup Co. vs. Russell, ppd. to Aug 26th.

Lou. DeSales vs. North Oldham, ppd. to Aug 26th.

Lou. Male vs. Lou. Ballard, ppd. to Aug 26th.

___

