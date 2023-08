FREED GROUP Women’s Scottish Open Par Scores

Saturday At Dundonald Links Troon, United Kingdom Purse: $2 million Yardage: 6,494; Par: 72 Third Round Celine Boutier 69-68-66—203 -13…

Saturday

At Dundonald Links

Troon, United Kingdom

Purse: $2 million

Yardage: 6,494; Par: 72

Third Round

Celine Boutier 69-68-66—203 -13 Maja Stark 69-65-72—206 -10 Patty Tavatanakit 72-68-66—206 -10 Madelene Sagstrom 66-73-68—207 -9 Nicole Broch Estrup 68-72-68—208 -8 Caroline Hedwall 68-74-67—209 -7 Sarah Kemp 69-68-72—209 -7 Hinako Shibuno 64-68-77—209 -7 Hyo Joo Kim 71-70-69—210 -6 Andrea Lee 72-69-69—210 -6 Yuna Nishimura 76-68-66—210 -6 Ruoning Yin 74-69-67—210 -6 A Lim Kim 73-69-69—211 -5 Mi Hyang Lee 71-69-71—211 -5 Xiyu Lin 75-68-68—211 -5 Yu Liu 72-70-69—211 -5 Arpichaya Yubol 73-70-68—211 -5 Eleanor Givens 74-66-72—212 -4 Linn Grant 71-69-72—212 -4 Nasa Hataoka 72-69-71—212 -4 Jeongeun Lee6 72-70-70—212 -4 Na Rin An 71-70-72—213 -3 Ally Ewing 70-70-73—213 -3 Esther Henseleit 72-69-72—213 -3 Jennifer Kupcho 72-69-72—213 -3 Linnea Strom 70-70-73—213 -3 Amanda Doherty 73-70-71—214 -2 Gemma Dryburgh 73-73-68—214 -2 Minami Katsu 72-69-73—214 -2 Stephanie Kyriacou 76-67-71—214 -2 Minjee Lee 80-66-68—214 -2 Jenny Shin 70-73-71—214 -2 Lilia Vu 72-69-73—214 -2 Angel Yin 74-70-70—214 -2 In Gee Chun 74-66-75—215 -1 Cara Gainer 76-68-71—215 -1 Lauren Coughlin 73-72-71—216 E Ayaka Furue 74-73-69—216 E Leonie Harm 76-70-70—216 E Eun-Hee Ji 73-71-72—216 E Frida Kinhult 74-68-74—216 E Agathe Sauzon 70-72-74—216 E Sarah Schmelzel 75-69-72—216 E Maddie Szeryk 70-73-73—216 E Ginnie Ding 75-70-72—217 +1 Gaby Lopez 78-67-72—217 +1 Lee-Anne Pace 74-72-71—217 +1 Annie Park 71-73-73—217 +1 Paula Reto 73-71-73—217 +1 Elin Arvidsson 74-70-74—218 +2 Charley Hull 73-74-71—218 +2 Megan Khang 72-72-74—218 +2 Kim Metraux 74-72-72—218 +2 Ana Pelaez Trivino 72-74-72—218 +2 Casandra Alexander 72-74-73—219 +3 Louise Duncan 71-71-77—219 +3 Alison Lee 74-72-73—219 +3 Mel Reid 71-72-76—219 +3 Bailey Tardy 74-73-72—219 +3 Perrine Delacour 70-76-74—220 +4 Emma Grechi 77-70-73—220 +4 Lydia Hall 69-74-77—220 +4 Caroline Inglis 68-73-79—220 +4 Emily Pedersen 74-73-73—220 +4 Aditi Ashok 73-74-74—221 +5 Celine Herbin 75-69-77—221 +5 Alice Hewson 77-70-74—221 +5 Bronte Law 76-70-75—221 +5 Jasmine Suwannapura 76-71-75—222 +6 Soo Bin Joo 75-71-77—223 +7 Pernilla Lindberg 75-72-76—223 +7 Magdalena Simmermacher 72-72-79—223 +7 Marissa Steen 73-74-78—225 +9 Klara Spilkova 72-74-83—229 +13

