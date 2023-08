England 2, Colombia 1

Colombia 1 0 — 1 England 1 1 — 2 First Half_1, Colombia, Santos, (Caicedo), 44th minute; 2, England, Hemp,…

Colombia 1 0 — 1 England 1 1 — 2

First Half_1, Colombia, Santos, (Caicedo), 44th minute; 2, England, Hemp, 45th+6.

Second Half_3, England, Russo, 63rd.

Goalies_Colombia, Catalina Perez, Sandra Sepulveda, Natalia Giraldo Alzate; England, Mary Earps, Hannah Hampton, Ellie Roebuck.

Yellow Cards_None.

Referee_Ekaterina Koroleva. Assistant Referees_Kathryn Nesbitt, Felisha Mariscal, Carol Anne Chenard. 4th Official_Hyeon Jeong Oh.

___

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.