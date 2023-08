Czech Masters Par Scores

Sunday At Albatross Golf Resort Prague Purse: $2 million Yardage: 7,468; Par: 72 Final Round Todd Clements, England (460), $315,083…

Sunday

At Albatross Golf Resort

Prague

Purse: $2 million

Yardage: 7,468; Par: 72

Final Round

Todd Clements, England (460), $315,083 65-69-69-63—266 -22 Matt Wallace, England (305), $203,877 70-63-67-67—267 -21 Nicolai Hojgaard, Denmark (172), $116,766 65-67-69-69—270 -18 Ludvig Aberg, Sweden (93), $63,264 68-66-71-66—271 -17 Nick Bachem, Germany (93), $63,264 70-66-67-68—271 -17 Robert Macintyre, Scotland (93), $63,264 66-73-66-66—271 -17 Max Schmitt, Germany (93), $63,264 65-70-68-68—271 -17 Sami Valimaki, Finland (93), $63,264 63-70-67-71—271 -17 Fabrizio Zanotti, Paraguay (93), $63,264 67-71-65-68—271 -17 Yannik Paul, Germany (55), $37,069 66-70-69-67—272 -16 Edoardo Molinari, Italy (47), $31,941 66-69-71-67—273 -15 Thorbjorn Olesen, Denmark (47), $31,941 70-69-65-69—273 -15 Victor Perez, France (47), $31,941 68-68-70-67—273 -15 Wil Besseling, Netherlands (36), $24,674 67-68-67-72—274 -14 Alexander Bjork, Sweden (36), $24,674 65-66-75-68—274 -14 Daniel Brown, England (36), $24,674 69-71-67-67—274 -14 Alex Fitzpatrick, England (36), $24,674 70-67-69-68—274 -14 Ryo Hisatsune, Japan (36), $24,674 65-69-69-71—274 -14 Niklas Norgaard Moller, Denmark (36), $24,674 68-70-70-66—274 -14 Freddy Schott, Germany (36), $24,674 67-69-68-70—274 -14 Jiri Zuska, Czech Republic (0), $24,674 71-67-67-69—274 -14 Pedro Figueiredo, Portugal (30), $20,388 67-67-72-69—275 -13 Renato Paratore, Italy (30), $20,388 69-70-68-68—275 -13 Antoine Rozner, France (30), $20,388 70-67-67-71—275 -13 Julien Brun, France (26), $17,886 70-67-71-68—276 -12 Alejandro Del Rey, Spain (26), $17,886 71-68-68-69—276 -12 Hennie Du Plessis, South Africa (26), $17,886 71-67-67-71—276 -12 Julien Guerrier, France (26), $17,886 68-70-69-69—276 -12 Yannick Schuetz, Germany (26), $17,886 68-68-70-70—276 -12 Martin Simonsen, Denmark (26), $17,886 67-72-71-66—276 -12 Jorge Campillo, Spain (21), $14,063 70-68-69-70—277 -11 John Catlin, United States (21), $14,063 73-67-70-67—277 -11 Jens Dantorp, Sweden (21), $14,063 72-67-67-71—277 -11 Nathan Kimsey, England (21), $14,063 70-70-68-69—277 -11 Francesco Molinari, Italy (21), $14,063 71-67-67-72—277 -11 Garrick Porteous, England (21), $14,063 69-71-70-67—277 -11 Ricardo Santos, Portugal (21), $14,063 72-68-70-67—277 -11 Marc Warren, Scotland (21), $14,063 68-69-73-67—277 -11 John Axelsen, Denmark (16), $10,194 68-69-69-72—278 -10 Rasmus Hojgaard, Denmark (16), $10,194 70-70-70-68—278 -10 Kristian Krogh Johannessen, Norway (16), $10,194 75-64-69-70—278 -10 Alexander Knappe, Germany (16), $10,194 67-68-69-74—278 -10 James Morrison, England (16), $10,194 70-67-71-70—278 -10 John Murphy, Ireland (16), $10,194 70-68-68-72—278 -10 Eddie Pepperell, England (16), $10,194 69-71-72-66—278 -10 David Ravetto, France (16), $10,194 70-69-70-69—278 -10 JC Ritchie, South Africa (16), $10,194 69-69-72-68—278 -10 Santiago Tarrio, Spain (16), $10,194 68-70-70-70—278 -10 Justin Walters, South Africa (16), $10,194 70-69-72-67—278 -10 Soren Kjeldsen, Denmark (12), $7,784 71-68-70-70—279 -9 Jeff Winther, Denmark (12), $7,784 70-70-66-73—279 -9 Dan Bradbury, England (11), $6,719 69-70-69-72—280 -8 Gavin Green, Malaysia (11), $6,719 69-70-70-71—280 -8 Angel Hidalgo, Spain (11), $6,719 68-71-69-72—280 -8 Jeong-Weon Ko, France (11), $6,719 70-70-70-70—280 -8 Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark (9), $5,838 72-68-71-70—281 -7 Alexander Levy, France (9), $5,838 70-69-68-74—281 -7 Jayden Trey Schaper, South Africa (9), $5,838 72-67-72-70—281 -7 Tristen Strydom, South Africa (9), $5,838 71-68-73-69—281 -7 Manu Gandas, India (8), $5,282 66-74-74-68—282 -6 Pablo Larrazabal, Spain (8), $5,282 68-72-68-74—282 -6 Mateusz Gradecki, Poland (7), $4,541 71-68-74-70—283 -5 Padraig Harrington, Ireland (7), $4,541 71-68-73-71—283 -5 David Law, Scotland (7), $4,541 72-68-75-68—283 -5 Hurly Long, Germany (7), $4,541 67-72-73-71—283 -5 Adrian Meronk, Poland (7), $4,541 67-69-77-70—283 -5 Sebastian Soderberg, Sweden (7), $4,541 69-71-70-73—283 -5 Adrian Otaegui, Spain (6), $3,892 67-73-74-70—284 -4 Victor Dubuisson, France (5), $3,707 70-68-75-77—290 +2

