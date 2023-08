CPKC Women’s Open Par Scores

Saturday At Shaughnessy Golf & Country Club Vancouver, British Columbia Purse: $2.4 million Yardage: 6,685; Par: 72 Third Round Megan…

Saturday

At Shaughnessy Golf & Country Club

Vancouver, British Columbia

Purse: $2.4 million

Yardage: 6,685; Par: 72

Third Round

Megan Khang 71-66-68—205 -11 Sei Young Kim 69-72-67—208 -8 Jin Young Ko 69-70-71—210 -6 Georgia Hall 73-68-70—211 -5 Yuka Saso 66-73-72—211 -5 Jodi Ewart Shadoff 73-72-67—212 -4 Hannah Green 70-71-72—213 -3 Linn Grant 67-71-76—214 -2 Jeongeun Lee6 74-69-71—214 -2 Linnea Strom 71-70-73—214 -2 In Gee Chun 74-72-69—215 -1 Nelly Korda 70-70-75—215 -1 Jeong Eun Lee5 72-72-71—215 -1 Gabriela Ruffels 70-74-71—215 -1 Maja Stark 72-71-72—215 -1 Ruoning Yin 72-72-71—215 -1 Arpichaya Yubol 74-73-68—215 -1 Hye Jin Choi 71-72-73—216 E Lauren Coughlin 74-69-73—216 E Karis Davidson 74-72-70—216 E Jennifer Kupcho 75-72-69—216 E Andrea Lee 74-70-72—216 E Mi Hyang Lee 73-70-73—216 E Celine Boutier 73-71-73—217 +1 Allisen Corpuz 76-70-71—217 +1 Ayaka Furue 73-70-74—217 +1 Hyo Joo Kim 72-71-74—217 +1 Minjee Lee 75-73-69—217 +1 Xiyu Lin 73-74-70—217 +1 Yu Liu 75-72-70—217 +1 Bianca Pagdanganan 71-73-73—217 +1 Patty Tavatanakit 71-72-74—217 +1 Lilia Vu 72-72-73—217 +1 Nasa Hataoka 74-70-74—218 +2 Brooke Henderson 75-68-75—218 +2 Lucy Li 74-71-73—218 +2 Alexa Pano 74-70-74—218 +2 Pauline Roussin 73-75-70—218 +2 Carlota Ciganda 72-74-73—219 +3 Ally Ewing 74-72-73—219 +3 Ariya Jutanugarn 77-71-71—219 +3 Ruixin Liu 74-74-71—219 +3 Bailey Tardy 73-71-75—219 +3 Gabriella Then 74-73-72—219 +3 Angel Yin 72-73-74—219 +3 Pavarisa Yoktuan 76-71-72—219 +3 Christina Kim 77-71-72—220 +4 Cheyenne Knight 73-72-75—220 +4 Nanna Koerstz Madsen 73-74-73—220 +4 Alison Lee 77-71-72—220 +4 Wichanee Meechai 72-70-78—220 +4 Lauren Stephenson 75-70-75—220 +4 Lauren Hartlage 74-72-75—221 +5 Yealimi Noh 75-71-75—221 +5 Hinako Shibuno 75-72-74—221 +5 Celine Borge 75-73-74—222 +6 Perrine Delacour 70-73-79—222 +6 Brianna Do 74-74-74—222 +6 Amanda Doherty 72-75-75—222 +6 Hae-Ran Ryu 75-71-76—222 +6 Rose Zhang 69-75-78—222 +6 Jaravee Boonchant 74-73-76—223 +7 Alena Sharp 69-76-78—223 +7 Jasmine Suwannapura 73-75-75—223 +7 Jing Yan 73-71-79—223 +7 Jennifer Chang 76-71-77—224 +8 Danielle Kang 69-78-77—224 +8 Pernilla Lindberg 72-76-76—224 +8 Weiwei Zhang 69-77-78—224 +8 Min Lee 74-73-78—225 +9 Lydia Ko 72-74-82—228 +12

