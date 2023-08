Colombia 1, Jamaica 0

Jamaica 0 0 — 0 Colombia 0 1 — 1 First Half_None. Second Half_1, Colombia, Usme, (Guzman), 51st minute. Goalies_Jamaica,…

Jamaica 0 0 — 0 Colombia 0 1 — 1

First Half_None.

Second Half_1, Colombia, Usme, (Guzman), 51st minute.

Goalies_Jamaica, Rebecca Spencer, Sydney Schneider, Liya Brooks; Colombia, Catalina Perez, Sandra Sepulveda, Natalia Giraldo Alzate.

Yellow Cards_Swaby, Jamaica, 41st; Spence, Jamaica, 45th+1; Arias Rojas, Colombia, 70th.

Referee_Katherine Margaret Jacewicz. Assistant Referees_Kyoung Min Kim, Joanna Charaktis, Pol van Boekel. 4th Official_Marta Huerta de Aza.

