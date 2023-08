BMW Championship Scores

Thursday At Olympia Fields – North Course Olympia Fields, Ill. Purse: $20 million Yardage: 7,366; Par: 70 First Round Brian…

Thursday

At Olympia Fields – North Course

Olympia Fields, Ill.

Purse: $20 million

Yardage: 7,366; Par: 70

First Round

Brian Harman 32-33—65 Rory McIlroy 33-32—65 Wyndham Clark 35-31—66 Matt Fitzpatrick 34-32—66 Rickie Fowler 33-33—66 Chris Kirk 33-33—66 Scottie Scheffler 35-31—66 Sahith Theegala 34-32—66 Corey Conners 32-35—67 Collin Morikawa 34-33—67 Cameron Young 32-35—67 Patrick Cantlay 36-32—68 Harris English 33-35—68 Max Homa 34-34—68 Sungjae Im 34-34—68 Jon Rahm 33-35—68 Jordan Spieth 34-34—68 Jason Day 35-34—69 Russell Henley 32-37—69 Viktor Hovland 32-37—69 Denny McCarthy 36-33—69 J.T. Poston 35-34—69 Byeong Hun An 35-35—70 Tommy Fleetwood 35-35—70 Lucas Glover 35-35—70 Tyrrell Hatton 35-35—70 Andrew Putnam 34-36—70 Justin Rose 37-33—70 Adam Svensson 34-36—70 Keegan Bradley 37-34—71 Sam Burns 38-33—71 Tom Hoge 37-34—71 Si Woo Kim 36-35—71 Hideki Matsuyama 33-38—71 Patrick Rodgers 37-34—71 Xander Schauffele 35-36—71 Sepp Straka 37-34—71 Nick Taylor 34-37—71 Brendon Todd 36-35—71 Eric Cole 37-35—72 Adam Hadwin 34-38—72 Tom Kim 37-35—72 Taylor Moore 33-39—72 Adam Schenk 37-35—72 Cameron Davis 35-38—73 Emiliano Grillo 36-37—73 Tony Finau 37-37—74 Lee Hodges 37-37—74 Kurt Kitayama 38-38—76 Seamus Power 37-39—76

