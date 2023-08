AIG Women’s Open Par Scores

Sunday At Walton Heath Golf Club Surrey, United Kingdom Purse: $7.3 million Yardage: 6,881; Par: 72 Final Round Lilia Vu,…

Sunday

At Walton Heath Golf Club

Surrey, United Kingdom

Purse: $7.3 million

Yardage: 6,881; Par: 72

Final Round

Lilia Vu, $1,350,000 72-68-67-67—274 -14 Charley Hull, $828,414 71-68-68-73—280 -8 Jiyai Shin, $600,106 73-69-69-70—281 -7 Hyo Joo Kim, $418,007 70-70-68-74—282 -6 Amy Yang, $418,007 69-76-67-70—282 -6 Allisen Corpuz, $260,191 70-71-74-69—284 -4 Ally Ewing, $260,191 68-66-75-75—284 -4 Angel Yin, $260,191 72-69-67-76—284 -4 Olivia Cowan, $190,387 72-72-71-70—285 -3 Andrea Lee, $190,387 71-68-72-74—285 -3 Linn Grant, $147,225 73-69-68-76—286 -2 Nasa Hataoka, $147,225 70-71-71-74—286 -2 Akie Iwai, $147,225 75-71-69-71—286 -2 Nelly Korda, $147,225 73-70-69-74—286 -2 Alison Lee, $147,225 71-69-72-74—286 -2 Celine Boutier, $110,717 74-71-74-68—287 -1 Alice Hewson, $110,717 77-69-73-68—287 -1 Jeongeun Lee6, $110,717 69-73-72-73—287 -1 Anna Nordqvist, $110,717 72-73-70-72—287 -1 Jenny Shin, $110,717 71-72-72-72—287 -1 Diksha Dagar, $84,162 74-71-72-71—288 E Perrine Delacour, $84,162 69-72-71-76—288 E Ayaka Furue, $84,162 72-70-76-70—288 E Minami Katsu, $84,162 70-69-74-75—288 E Xiyu Lin, $84,162 72-73-75-68—288 E Yuna Nishimura, $84,162 71-72-72-73—288 E Ryann O’Toole, $84,162 72-70-77-69—288 E Hae-Ran Ryu, $84,162 72-73-72-71—288 E Miyuu Yamashita, $84,162 71-71-76-70—288 E Georgia Hall, $61,626 74-72-74-69—289 +1 Megan Khang, $61,626 70-73-72-74—289 +1 Jin Young Ko, $61,626 73-68-74-74—289 +1 Leona Maguire, $61,626 72-72-74-71—289 +1 Emily Pedersen, $61,626 69-74-73-73—289 +1 Yuri Yoshida, $61,626 74-71-73-71—289 +1 Gemma Dryburgh, $49,487 73-71-72-74—290 +2 Grace Kim, $49,487 71-72-74-73—290 +2 Mao Saigo, $49,487 75-70-78-67—290 +2 Atthaya Thitikul, $49,487 74-67-73-76—290 +2 Aditi Ashok, $41,521 72-69-75-75—291 +3 In Gee Chun, $41,521 70-72-78-71—291 +3 A Lim Kim, $41,521 72-72-71-76—291 +3 Gaby Lopez, $41,521 70-70-75-76—291 +3 Nicole Broch Estrup, $33,552 75-69-73-75—292 +4 Mina Harigae, $33,552 74-69-76-73—292 +4 Kylie Henry, $33,552 75-71-74-72—292 +4 Wei-Ling Hsu, $33,552 73-73-72-74—292 +4 Yu Liu, $33,552 70-73-74-75—292 +4 Rose Zhang, $33,552 72-71-75-74—292 +4 Jaravee Boonchant, $26,497 69-73-75-76—293 +5 Johanna Gustavsson, $26,497 73-72-71-77—293 +5 Minjee Lee, $26,497 72-69-75-77—293 +5 Kokona Sakurai, $26,497 70-73-75-75—293 +5 Maja Stark, $26,497 72-74-72-75—293 +5 Lindsey Weaver-Wright, $26,497 72-70-75-76—293 +5 Lindy Duncan, $21,490 72-74-73-75—294 +6 Moriya Jutanugarn, $21,490 76-70-72-76—294 +6 Stephanie Meadow, $21,490 71-74-70-79—294 +6 Klara Spilkova, $21,490 71-74-75-74—294 +6 Angela Stanford, $21,490 73-73-75-73—294 +6 Jodi Ewart Shadoff, $18,532 72-69-75-79—295 +7 Cara Gainer, $18,532 74-72-70-79—295 +7 Charlotte Heath, $0 73-72-74-76—295 +7 Eun-Hee Ji, $18,532 72-72-79-72—295 +7 Ruoning Yin, $18,532 72-71-74-78—295 +7 Na Rin An, $16,937 73-70-75-78—296 +8 Hye Jin Choi, $16,937 72-73-72-79—296 +8 Caroline Hedwall, $16,937 71-75-74-76—296 +8 Danielle Kang, $15,797 72-74-75-77—298 +10 Morgane Metraux, $15,797 70-72-77-79—298 +10 Pajaree Anannarukarn, $15,118 74-70-81-74—299 +11 Julia Lopez Ramirez 73-72-76-79—300 +12 Haruka Kawasaki, $11,771 72-74-83-76—305 +17

