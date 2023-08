Zambia 3, Costa Rica 1

Zambia 2 1 — 3 Costa Rica 0 1 — 1 First Half_1, Zambia, Mweemba, (Chitundu), 3rd minute; 2, Zambia,…

Zambia 2 1 — 3 Costa Rica 0 1 — 1

First Half_1, Zambia, Mweemba, (Chitundu), 3rd minute; 2, Zambia, Banda, (penalty kick), 31st.

Second Half_3, Costa Rica, Herrera, (Del Campo), 47th; 4, Zambia, Kundananji, (Banda), 90th+3.

Goalies_Zambia, Catherine Musonda, Letisha Lungu, Eunice Sakala; Costa Rica, Daniela Solera, Genesis Perez, Priscilla Tapia.

Yellow Cards_Alvarado, Costa Rica, 6th; Benavides, Costa Rica, 21st; Del Campo, Costa Rica, 23rd; Tembo, Zambia, 40th; Banda, Zambia, 66th.

Referee_Bouchra Karboubi. Assistant Referees_Jermoumi Fatiha, Soukaina Hamdi, Adil Zourak. 4th Official_Kim Yujeong.

A_8,117.

___

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.