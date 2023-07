US Women’s Open Leaders Cards

Thursday At Pebble Beach Golf Links Pebble Beach, Calif. Yardage: 6,509; Par: 72 a-amateur First Round Par out 454 435…

Thursday At Pebble Beach Golf Links Pebble Beach, Calif. Yardage: 6,509; Par: 72

a-amateur

First Round Par out 454 435 344-36 Xiyu Janet Lin 444 334 345-34 Hyo Joo Kim 444 325 335-33 a-Aine Donegan 543 334 345-34 Hae Ran Ryu 455 324 344-34 Nasa Hataoka 444 334 244-32 Bailey Tardy 454 433 244-33 Allisen Corpuz 454 425 434-35 Leona Maguire 554 325 344-35

___

Par in 443 454 435-36-72 Xiyu Janet Lin 443 453 434-34-68 Hyo Joo Kim 443 454 425-35-68 a-Aine Donegan 553 452 425-35-69 Hae Ran Ryu 443 463 434-35-69 Nasa Hataoka 553 355 425-37-69 Bailey Tardy 443 454 534-36-69 Allisen Corpuz 442 454 434-34-69 Leona Maguire 353 453 434-34-69

