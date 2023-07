U.S. Women’s Open Scores

Sunday At Pebble Beach Golf Links Pebble Beach, Calif. Purse: $10 million Yardage: 6,509; Par: 72 Final Round Allisen Corpuz,…

Sunday

At Pebble Beach Golf Links

Pebble Beach, Calif.

Purse: $10 million

Yardage: 6,509; Par: 72

Final Round

Allisen Corpuz, $2,000,000 69-70-71-69—279 Charley Hull, $969,231 73-72-71-66—282 Jiyai Shin, $969,231 71-73-70-68—282 Nasa Hataoka, $482,136 69-74-66-76—285 Bailey Tardy, $482,136 69-68-75-73—285 Ayaka Furue, $369,403 74-70-73-69—286 Hyo Joo Kim, $369,403 68-71-73-74—286 Hae-Ran Ryu, $313,713 69-72-73-74—288 Maja Stark, $272,355 72-73-72-72—289 Rose Zhang, $272,355 74-71-72-72—289 Ally Ewing, $237,993 73-73-76-68—290 Brooke Henderson, $220,050 71-75-73-72—291 Hannah Green, $167,641 76-71-76-69—292 Grace Kim, $167,641 74-76-71-71—292 Sei Young Kim, $167,641 74-75-72-71—292 Aya Kinoshita, $167,641 77-72-71-72—292 Minjee Lee, $167,641 72-73-72-75—292 Xiyu Lin, $167,641 68-77-75-72—292 Min Ji Park, $167,641 77-73-71-71—292 Hye Jin Choi, $106,269 79-68-73-73—293 Carlota Ciganda, $106,269 74-76-71-72—293 Andrea Lee, $106,269 74-73-73-73—293 Lizette Salas, $106,269 74-74-72-73—293 Yuka Saso, $106,269 72-75-75-71—293 Ruoning Yin, $106,269 71-74-76-72—293 Angel Yin, $106,269 71-73-72-77—293 In Gee Chun, $77,779 72-72-75-75—294 Jeongeun Lee6, $77,779 70-76-78-70—294 Gaby Lopez, $77,779 75-74-74-71—294 Patty Tavatanakit, $77,779 71-75-75-73—294 Gemma Dryburgh, $67,595 73-77-74-71—295 Leona Maguire, $67,595 69-74-75-77—295 Pajaree Anannarukarn, $50,093 74-73-75-74—296 Aditi Ashok, $50,093 74-74-76-72—296 Perrine Delacour, $50,093 75-70-74-77—296 Mina Harigae, $50,093 74-73-73-76—296 Lydia Ko, $50,093 76-71-74-75—296 Somi Lee, $50,093 77-72-75-72—296 Ruixin Liu, $50,093 74-74-79-69—296 Benedetta Moresco, $0 70-77-76-73—296 Azahara Munoz, $50,093 75-75-71-75—296 Gabriela Ruffels, $50,093 78-71-70-77—296 Mao Saigo, $50,093 71-76-76-73—296 Amy Yang, $50,093 70-75-75-76—296 Celine Boutier, $35,208 73-77-76-71—297 Aine Donegan, $0 69-76-75-77—297 Bronte Law, $35,208 74-73-72-78—297 Marina Alex, $29,283 72-78-70-78—298 Amari Avery, $0 70-77-78-73—298 Jodi Ewart Shadoff, $29,283 71-76-79-72—298 Chisato Iwai, $29,283 72-78-74-74—298 Cheyenne Knight, $29,283 77-73-77-71—298 Dottie Ardina, $24,562 74-71-77-77—299 Linn Grant, $24,562 75-75-75-74—299 Haeji Kang, $24,562 74-75-76-74—299 Da Yeon Lee, $24,562 73-74-75-77—299 So Yeon Ryu, $24,562 76-70-74-79—299 Miyo Sato, $24,562 75-75-78-71—299 Monet Chun, $0 74-73-76-77—300 Lindy Duncan, $23,133 75-74-77-74—300 Brittany Lang, $23,133 75-75-80-70—300 Emma Spitz, $23,133 72-77-75-76—300 Albane Valenzuela, $23,133 74-74-76-76—300 Haruka Kawasaki, $22,230 74-76-78-73—301 A Lim Kim, $22,230 76-73-73-79—301 Nelly Korda, $22,230 76-73-72-80—301 Haru Nomura, $22,230 71-77-80-73—301 Ashleigh Buhai, $21,553 75-75-72-80—302 Kana Mikashima, $21,553 73-74-79-76—302 Nanna Koerstz Madsen, $21,215 75-75-79-74—303 Jenny Coleman, $20,876 75-74-87-68—304 Minami Katsu, $20,876 75-75-79-75—304 Moriya Jutanugarn, $20,538 73-77-79-78—307 Charlotte Thomas, $20,312 74-74-80-82—310

