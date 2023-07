U.S. Women’s Open Par Scores

Friday At Pebble Beach Golf Links Pebble Beach, Calif. Purse: $10 million Yardage: 6,509; Par: 72 Second Round Bailey Tardy…

Friday

At Pebble Beach Golf Links

Pebble Beach, Calif.

Purse: $10 million

Yardage: 6,509; Par: 72

Second Round

Bailey Tardy 69-68—137 -7 Allisen Corpuz 69-70—139 -5 Hyo Joo Kim 68-71—139 -5 Hae-Ran Ryu 69-72—141 -3 Nasa Hataoka 69-74—143 -1 Leona Maguire 69-74—143 -1 In Gee Chun 72-72—144 E Ayaka Furue 74-70—144 E Jiyai Shin 71-73—144 E Angel Yin 71-73—144 E Dottie Ardina 74-71—145 +1 Perrine Delacour 75-70—145 +1 Aine Donegan 69-76—145 +1 Charley Hull 73-72—145 +1 Minjee Lee 72-73—145 +1 Xiyu Lin 68-77—145 +1 Maja Stark 72-73—145 +1 Amy Yang 70-75—145 +1 Ruoning Yin 71-74—145 +1 Rose Zhang 74-71—145 +1 Ally Ewing 73-73—146 +2 Brooke Henderson 71-75—146 +2 Jeongeun Lee6 70-76—146 +2 So Yeon Ryu 76-70—146 +2 Patty Tavatanakit 71-75—146 +2 Pajaree Anannarukarn 74-73—147 +3 Amari Avery 70-77—147 +3 Hye Jin Choi 79-68—147 +3 Monet Chun 74-73—147 +3 Jodi Ewart Shadoff 71-76—147 +3 Hannah Green 76-71—147 +3 Mina Harigae 74-73—147 +3 Lydia Ko 76-71—147 +3 Bronte Law 74-73—147 +3 Da Yeon Lee 73-74—147 +3 Andrea Lee 74-73—147 +3 Kana Mikashima 73-74—147 +3 Benedetta Moresco 70-77—147 +3 Mao Saigo 71-76—147 +3 Yuka Saso 72-75—147 +3 Aditi Ashok 74-74—148 +4 Ruixin Liu 74-74—148 +4 Haru Nomura 71-77—148 +4 Lizette Salas 74-74—148 +4 Charlotte Thomas 74-74—148 +4 Albane Valenzuela 74-74—148 +4 Jenny Coleman 75-74—149 +5 Lindy Duncan 75-74—149 +5 Haeji Kang 74-75—149 +5 Sei Young Kim 74-75—149 +5 A Lim Kim 76-73—149 +5 Aya Kinoshita 77-72—149 +5 Nelly Korda 76-73—149 +5 Somi Lee 77-72—149 +5 Gaby Lopez 75-74—149 +5 Gabriela Ruffels 78-71—149 +5 Emma Spitz 72-77—149 +5 Marina Alex 72-78—150 +6 Celine Boutier 73-77—150 +6 Ashleigh Buhai 75-75—150 +6 Carlota Ciganda 74-76—150 +6 Gemma Dryburgh 73-77—150 +6 Linn Grant 75-75—150 +6 Chisato Iwai 72-78—150 +6 Moriya Jutanugarn 73-77—150 +6 Minami Katsu 75-75—150 +6 Haruka Kawasaki 74-76—150 +6 Grace Kim 74-76—150 +6 Cheyenne Knight 77-73—150 +6 Nanna Koerstz Madsen 75-75—150 +6 Brittany Lang 75-75—150 +6 Azahara Munoz 75-75—150 +6 Min Ji Park 77-73—150 +6 Miyo Sato 75-75—150 +6 Jaravee Boonchant 72-79—151 +7 Ting-Hsuan Huang 73-78—151 +7 Akie Iwai 76-75—151 +7 Danielle Kang 73-78—151 +7 Megan Khang 73-78—151 +7 Lauren Kim 75-76—151 +7 Jin Young Ko 79-72—151 +7 Pernilla Lindberg 75-76—151 +7 Emilia Migliaccio 76-75—151 +7 Anna Nordqvist 78-73—151 +7 Jenny Shin 77-74—151 +7 Jing Yan 79-72—151 +7 Yuri Yoshida 76-75—151 +7 Mirim Lee 76-76—152 +8 Madelene Sagstrom 74-78—152 +8 Atthaya Thitikul 76-76—152 +8 Na Rin An 78-75—153 +9 Chella Choi 76-77—153 +9 Anna Davis 79-74—153 +9 Amelia Garvey 78-75—153 +9 Georgia Hall 76-77—153 +9 Eun-Hee Ji 76-77—153 +9 Aline Krauter 74-79—153 +9 Jennifer Kupcho 76-77—153 +9 Brooke Matthews 77-76—153 +9 Yuna Nishimura 74-79—153 +9 Grace Summerhays 75-78—153 +9 Lexi Thompson 74-79—153 +9 Teresa Toscano Borrero 75-78—153 +9 Dewi Weber 74-79—153 +9 Jeneath Wong 79-74—153 +9 Miyuu Yamashita 74-79—153 +9 Amanda Doherty 77-77—154 +10 Ariya Jutanugarn 76-78—154 +10 Farah O’Keefe 74-80—154 +10 Momoko Ueda 76-78—154 +10 Sadie Englemann 77-78—155 +11 Alice Hewson 74-81—155 +11 Jill McGill 79-76—155 +11 Paula Reto 74-81—155 +11 Therese Warner 77-78—155 +11 Angela Zhang 79-76—155 +11 Saki Baba 79-77—156 +12 Jess Baker 78-78—156 +12 Amy Olson 79-77—156 +12 Sung Hyun Park 79-77—156 +12 Laura Sluman 78-78—156 +12 Kaili Xiao 78-78—156 +12 Zoe Campos 78-79—157 +13 Joy Chou 82-75—157 +13 Daniela Darquea 79-78—157 +13 Maria Fassi 81-76—157 +13 Ryann O’Toole 81-76—157 +13 Kum Kang Park 78-79—157 +13 Ayako Uehara 79-78—157 +13 Hana Wakimoto 83-74—157 +13 Yana Wilson 75-82—157 +13 Kelly Xu 77-80—157 +13 Celeste Dao 77-81—158 +14 Maddison Hinson-Tolchard 78-80—158 +14 Annie Park 80-78—158 +14 Hinako Shibuno 79-79—158 +14 Angela Stanford 75-83—158 +14 Michelle Wie West 79-79—158 +14 Xiaowen Yin 81-77—158 +14 Minori Nagano 83-76—159 +15 Megan Propeck 83-76—159 +15 Annika Sorenstam 80-79—159 +15 Krissy Carman 80-80—160 +16 Manon De Roey 76-84—160 +16 Allysha Mae Mateo 82-78—160 +16 Mila Chaves 82-79—161 +17 Lilia Vu 79-82—161 +17 Julia Misemer 76-86—162 +18 Marissa Chow 79-84—163 +19 Sophie Linder 77-86—163 +19 Beatrice Wallin 80-85—165 +21 Mackenzie Hahn 88-80—168 +24 Chizuru Komiya 84-84—168 +24 Sarah Edwards 86-83—169 +25 Alison Lee 77-WD

