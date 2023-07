U.S. Senior Open Championship Tour Scores

Sunday At SentryWorld Stevens Point, Wis. Purse: $4 million Yardage: 7,218; Par: 71 Final Round Bernhard Langer, $720,000 71-68-68-70—277 Steve…

Sunday

At SentryWorld

Stevens Point, Wis.

Purse: $4 million

Yardage: 7,218; Par: 71

Final Round

Bernhard Langer, $720,000 71-68-68-70—277 Steve Stricker, $432,000 72-70-68-69—279 Jerry Kelly, $267,672 71-70-68-71—280 Rob Labritz, $171,954 76-71-66-69—282 Brett Quigley, $171,954 74-73-69-66—282 Steven Alker, $125,127 75-73-70-65—283 Retief Goosen, $125,127 70-71-71-71—283 Dicky Pride, $125,127 72-69-73-69—283 Alex Cejka, $97,136 72-73-68-71—284 Y.E. Yang, $97,136 73-70-69-72—284 K.J. Choi, $84,880 73-74-68-70—285 Joe Durant, $75,805 72-76-72-67—287 Ernie Els, $75,805 71-71-73-72—287 Craig Barlow, $62,932 74-75-72-67—288 Miguel Angel Jimenez, $62,932 70-73-72-73—288 Justin Leonard, $62,932 72-77-70-69—288 Tom Gillis, $55,419 76-73-70-70—289 Bob Estes, $46,026 80-70-71-69—290 Padraig Harrington, $46,026 74-71-73-72—290 Vijay Singh, $46,026 74-73-68-75—290 Paul Stankowski, $46,026 72-72-72-74—290 David Toms, $46,026 71-74-73-72—290 Paul Broadhurst, $34,089 77-72-70-72—291 Tim Herron, $34,089 75-73-73-70—291 Lee Janzen, $34,089 73-75-71-72—291 Colin Montgomerie, $34,089 72-74-71-74—291 Billy Andrade, $27,134 76-72-72-72—292 Dave Cunningham, $27,134 74-72-73-73—292 Paul Goydos, $27,134 75-71-73-73—292 Richard Green, $27,134 71-80-68-73—292 Rod Pampling, $27,134 68-72-79-73—292 Darren Clarke, $22,337 75-70-71-77—293 Harrison Frazar, $22,337 75-74-74-70—293 Jeff Maggert, $22,337 71-77-78-67—293 David Branshaw, $19,452 74-73-72-75—294 James Kingston, $19,452 71-75-73-75—294 Mike Weir, $19,452 75-74-70-75—294 Phillip Archer, $16,582 77-73-76-69—295 Clark Dennis, $16,582 73-78-71-73—295 Jeff Gove, $16,582 78-70-72-75—295 Bob Sowards, $16,582 71-73-78-73—295 Alan McLean, $13,362 79-72-72-73—296 Michael Muehr, $13,362 74-76-70-76—296 Phillip Price, $13,362 75-76-71-74—296 Mark Strickland, $0 76-74-73-73—296 Ken Tanigawa, $13,362 71-75-78-72—296 Hiroyuki Fujita, $10,719 75-74-75-73—297 Mark Hensby, $10,719 75-76-72-74—297 Mike Small, $10,719 70-78-79-70—297 Joakim Haeggman, $9,618 78-72-77-71—298 Stephen Ames, $8,822 73-73-80-74—300 Adilson Da Silva, $8,822 71-75-77-77—300 John Huston, $8,822 76-73-77-74—300 Mark O’Meara, $8,822 74-76-77-73—300 Tom Pernice, $8,822 72-73-79-76—300 Brad Adamonis, $8,451 75-74-73-79—301 Woody Austin, $8,290 77-73-75-77—302 Marco Dawson, $8,290 76-73-79-74—302 Keiichiro Fukabori, $8,290 75-75-76-76—302 Jesus Amaya, $8,009 78-73-73-80—304 Tom Lehman, $8,009 75-73-79-77—304 Kenny Perry, $8,009 74-77-75-78—304 Christian Raynor 77-73-75-79—304 Kirk Triplett, $8,009 79-70-75-80—304 Takashi Kanemoto, $7,807 82-67-81-75—305 Harry Rudolph, $7,714 74-77-76-81—308

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.