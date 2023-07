Tour de France Results

Saturday 20th Stage 133.5 kilometers (83 miles) from Belfort to Le Markstein Fellering 1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates,…

Saturday 20th Stage 133.5 kilometers (83 miles) from Belfort to Le Markstein Fellering

1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 3:27:18s.

2. Felix Gall, Austria, AGZR Citroen Team, same time.

3. Jonas Vingegaard, Denmark, Jumbo-Visma, same time.

4. Simon Yates, Great Britain, Team Jayco-Alula, same time.

5. Adam Yates, Great Britain, UAE Team Emirates, :07s behind.

6. Warren Barguil, France, Team Arkea-Samsic, :33.

7. Thibaut Pinot, France, Groupama-FDJ, same time.

8. Pello Bilbao Lopez, Spain, Bahrain Victorious, same time.

9. Tobias Halland Johannessen, Norway, Uno-X Pro Cycling Team, :50.

10. Rafal Majka, Poland, UAE Team Emirates, same time.

Also

23. Kevin Vermaerke, United States, Team DSM-Firmenich, 5:07s behind.

83. Sepp Kuss, United States, Jumbo-Visma, 20:39.

86. G Lawson Craddock, United States, Team Jayco Alula, same time.

100. Neilson Powless, United States, EF Education-EasyPost, 25:16.

Overall Standings

1. Jonas Vingegaard, Denmark, Jumbo-Visma, 79:16:38s.

2. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 7:29s behind.

3. Adam Yates, Great Britain, UAE Team Emirates, 10:56.

4. Simon Yates, Great Britain, Team Jayco-Alula, 12:23.

5. Carlos Rodriguez Cano, Spain, Ineos Grenadiers, 12:57.

6. Pello Bilbao Lopez, Spain, Bahrain Victorious, 13:27.

7. Jai Hindley, Australia, Bora-Hansgrohe, 14:44.

8. Felix Gall, Austria, AGZR Citroen Team, 16:09.

9. David Gaudu, France, Groupama-FDJ, 23:08.

10. Guillaume Martin, France, COFIDIS, 26:30.

Also

12. Sepp Kuss, United States, Jumbo-Visma, 37:32s behind.

61. Kevin Vermaerke, United States, Team DSM-Firmenich, 3:24:20.

66. Neilson Powless, United States, EF Education-EasyPost, 3:37:30.

84. G Lawson Craddock, United States, Team Jayco Alula, 4:12:31.

Young Riders Standings

1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 79:24:07s.

2. Carlos Rodriguez Cano, Spain, Ineos Grenadiers, 5:28s behind.

3. Felix Gall, Austria, AGZR Citroen Team, 8:40.

4. Thomas Pidcock, Great Britain, Ineos Grenadiers, 40:23.

5. Skjelmose Mattias Jensen, Denmark, LDL-Trek, 2:07:58

6. Tobias Halland Johannessen, Norway, Uno-X Pro Cycling Team, 2:08:04.

7. Mathieu Burgaudeau, France, Total Energies, 2:13:44.

8. Clement Champoussin, France, Team Arkea-Sasmic, 2:50:38.

9. Matthew Dinham, Australia, Team DSM-Firmeich, 3:06:03.

10. Maxim Van Gils, Belgium, Lotto DSTNY, 3:10:20.

Mountain Standings

1. Giulio Ciccone, Italy, LIDL-Trek, 105 pts.

2. Felix Gall, Austria, AGZR Citroen Team, 92.

3. Jonas Vingegaard, Denmark, Jumbo-Visma, 89.

4. Neilson Powless, United States, EF Education-EasyPost, 58.

5. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 55.

6. Simon Yates, Great Britain, Team Jayco-Alula, 44.

7. Tobias Halland Johanessen, Norway, UNO-X Pro Cycling Team, 38.

8. Jai Hindley, Australia, Bora-Hansgrohe, 31.

9. Michal Kwiatkowski, Poland, Ineos Grenadiers, 30.

10. Skjelmose Mattias Jensen, Denmark, LDL-Trek, 29.

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.