The Senior Open Championship presented by Rolex Par Scores

Sunday At Royal Porthcawl GC Bridgend, United Kingdom Purse: $2.8 million Yardage: 7,003; Par: 71 Final Round (x-won on second…

Sunday

At Royal Porthcawl GC

Bridgend, United Kingdom

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,003; Par: 71

Final Round

(x-won on second playoff hole)

x-Alex Cejka, $447,800 68-71-74-76—289 +5 Padraig Harrington, $298,680 75-68-71-75—289 +5 Vijay Singh, $168,036 69-72-73-77—291 +7 Michael Jonzon, $134,292 74-72-71-75—292 +8 Phillip Archer, $103,854 73-70-71-79—293 +9 Phillip Price, $103,854 72-72-73-76—293 +9 Richard Green, $65,351 72-73-71-78—294 +10 Jerry Kelly, $65,351 73-71-71-79—294 +10 Bernhard Langer, $65,351 73-69-75-77—294 +10 Euan Mcintosh, $65,351 74-71-72-77—294 +10 Steven Alker, $46,208 70-68-76-81—295 +11 Anders Hansen, $46,208 72-69-77-77—295 +11 Y.E. Yang, $46,208 71-72-81-71—295 +11 K.J. Choi, $37,848 75-72-71-78—296 +12 Ken Duke, $37,848 71-73-74-78—296 +12 Tom Gillis, $37,848 70-74-73-79—296 +12 John Kemp, $0 74-71-77-74—296 +12 Jeev M. Singh, $37,848 69-77-71-79—296 +12 Mario Tiziani, $37,848 68-75-73-80—296 +12 Glen Day, $31,692 76-71-73-77—297 +13 Bradley Dredge, $31,692 71-72-74-80—297 +13 Thongchai Jaidee, $31,692 73-70-74-80—297 +13 Paul Lawrie, $31,692 70-71-75-81—297 +13 Gary Orr, $31,692 71-72-77-77—297 +13 Emanuele Canonica, $25,850 72-70-77-79—298 +14 Joakim Haeggman, $25,850 74-71-74-79—298 +14 Keith Horne, $25,850 70-72-78-78—298 +14 Miguel Angel Jimenez, $25,850 66-76-83-73—298 +14 Simon Khan, $25,850 73-71-73-81—298 +14 Santiago Luna, $25,850 75-67-83-73—298 +14 David McKenzie, $25,850 76-70-76-76—298 +14 Jarmo Sandelin, $25,850 70-73-76-79—298 +14 Darren Clarke, $19,950 73-74-73-79—299 +15 Clark Dennis, $19,950 72-72-75-80—299 +15 Hiroyuki Fujita, $19,950 75-72-75-77—299 +15 Ricardo Gonzalez, $19,950 73-73-75-78—299 +15 Greig Hutcheon, $19,950 72-68-75-84—299 +15 James Kingston, $19,950 74-72-79-74—299 +15 Jean-Francois Remesy, $19,950 72-71-79-77—299 +15 Tim Weinhart, $19,950 76-71-79-73—299 +15 Stuart Appleby, $15,944 73-72-80-75—300 +16 Paul Broadhurst, $15,944 70-71-78-81—300 +16 Michael Campbell, $15,944 77-69-75-79—300 +16 Niclas Fasth, $15,944 75-71-77-77—300 +16 Doug McGuigan, $15,944 75-69-76-80—300 +16 Paul Streeter, $15,944 73-71-75-81—300 +16 Steen Tinning, $15,944 72-70-78-80—300 +16 Andre Bossert, $12,905 74-73-79-75—301 +17 Grant Hamerton, $12,905 73-74-76-78—301 +17 Michael Muehr, $12,905 72-72-79-78—301 +17 Rod Pampling, $12,905 72-74-80-75—301 +17 Tim Petrovic, $12,905 74-72-75-80—301 +17 Notah Begay, $10,602 76-71-76-79—302 +18 Shane Bertsch, $10,602 73-69-78-82—302 +18 Rob Labritz, $10,602 74-71-86-71—302 +18 Mauricio Molina, $10,602 72-74-73-83—302 +18 Harrison Frazar, $8,721 73-72-76-82—303 +19 Damian Mooney, $8,721 73-74-75-81—303 +19 Timothy O’Neal, $8,721 72-72-81-78—303 +19 Ken Tanigawa, $8,721 73-72-75-83—303 +19 David Branshaw, $7,268 73-72-76-83—304 +20 Roger Chapman, $7,268 77-70-75-82—304 +20 Peter Fowler, $7,268 73-72-84-75—304 +20 Scott Parel, $7,268 72-73-84-75—304 +20 Christian Cevaer, $6,232 73-74-78-80—305 +21 David Gilford, $6,232 74-73-78-80—305 +21 Michele Reale, $6,232 70-75-79-81—305 +21 Colin Montgomerie, $5,700 72-70-76-88—306 +22 Patrik Sjoland, $5,472 73-71-75-89—308 +24 Rich Beem, $5,244 75-71-79-84—309 +25

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.