The Senior Open Championship presented by Rolex Par Scores

Saturday At Royal Porthcawl GC Bridgend, United Kingdom Purse: $2.8 million Yardage: 7,003; Par: 71 Third Round Alex Cejka 68-71-74—213…

Saturday

At Royal Porthcawl GC

Bridgend, United Kingdom

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,003; Par: 71

Third Round

Alex Cejka 68-71-74—213 E Steven Alker 70-68-76—214 +1 Phillip Archer 73-70-71—214 +1 Padraig Harrington 75-68-71—214 +1 Vijay Singh 69-72-73—214 +1 Greig Hutcheon 72-68-75—215 +2 Jerry Kelly 73-71-71—215 +2 Richard Green 72-73-71—216 +3 Paul Lawrie 70-71-75—216 +3 Mario Tiziani 68-75-73—216 +3 Bradley Dredge 71-72-74—217 +4 Tom Gillis 70-74-73—217 +4 Thongchai Jaidee 73-70-74—217 +4 Michael Jonzon 74-72-71—217 +4 Simon Khan 73-71-73—217 +4 Bernhard Langer 73-69-75—217 +4 Euan Mcintosh 74-71-72—217 +4 Phillip Price 72-72-73—217 +4 Jeev M. Singh 69-77-71—217 +4 K.J. Choi 75-72-71—218 +5 Ken Duke 71-73-74—218 +5 Anders Hansen 72-69-77—218 +5 Colin Montgomerie 72-70-76—218 +5 Paul Broadhurst 70-71-78—219 +6 Emanuele Canonica 72-70-77—219 +6 Clark Dennis 72-72-75—219 +6 Joakim Haeggman 74-71-74—219 +6 Mauricio Molina 72-74-73—219 +6 Jarmo Sandelin 70-73-76—219 +6 Patrik Sjoland 73-71-75—219 +6 Paul Streeter 73-71-75—219 +6 Shane Bertsch 73-69-78—220 +7 Darren Clarke 73-74-73—220 +7 Glen Day 76-71-73—220 +7 Keith Horne 70-72-78—220 +7 Doug McGuigan 75-69-76—220 +7 Gary Orr 71-72-77—220 +7 Ken Tanigawa 73-72-75—220 +7 Steen Tinning 72-70-78—220 +7 David Branshaw 73-72-76—221 +8 Michael Campbell 77-69-75—221 +8 Harrison Frazar 73-72-76—221 +8 Ricardo Gonzalez 73-73-75—221 +8 Tim Petrovic 74-72-75—221 +8 Roger Chapman 77-70-75—222 +9 Hiroyuki Fujita 75-72-75—222 +9 John Kemp 74-71-77—222 +9 David McKenzie 76-70-76—222 +9 Damian Mooney 73-74-75—222 +9 Jean-Francois Remesy 72-71-79—222 +9 Notah Begay 76-71-76—223 +10 Niclas Fasth 75-71-77—223 +10 Grant Hamerton 73-74-76—223 +10 Michael Muehr 72-72-79—223 +10 Michele Reale 70-75-79—224 +11 Y.E. Yang 71-72-81—224 +11 Stuart Appleby 73-72-80—225 +12 Rich Beem 75-71-79—225 +12 Christian Cevaer 73-74-78—225 +12 David Gilford 74-73-78—225 +12 Miguel Angel Jimenez 66-76-83—225 +12 James Kingston 74-72-79—225 +12 Santiago Luna 75-67-83—225 +12 Timothy O’Neal 72-72-81—225 +12 Andre Bossert 74-73-79—226 +13 Rod Pampling 72-74-80—226 +13 Tim Weinhart 76-71-79—226 +13 Peter Fowler 73-72-84—229 +16 Scott Parel 72-73-84—229 +16 Rob Labritz 74-71-86—231 +18 Simon Griffiths 71-76-WD

