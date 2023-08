The Senior Open Championship presented by Rolex Par Scores

Thursday At Royal Porthcawl GC Bridgend, United Kingdom Purse: $2.8 million Yardage: 7,003; Par: 71 First Round Miguel Angel Jimenez…

Thursday

At Royal Porthcawl GC

Bridgend, United Kingdom

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,003; Par: 71

First Round

Miguel Angel Jimenez 31-35—66 -5 Alex Cejka 33-35—68 -3 Mario Tiziani 33-35—68 -3 Vijay Singh 34-35—69 -2 Jeev M. Singh 33-36—69 -2 Steven Alker 35-35—70 -1 Paul Broadhurst 32-38—70 -1 Tom Gillis 36-34—70 -1 Keith Horne 35-35—70 -1 Paul Lawrie 34-36—70 -1 Michele Reale 34-36—70 -1 Jarmo Sandelin 36-34—70 -1 Jose Manuel Carriles 35-36—71 E Bradley Dredge 34-37—71 E Ken Duke 35-36—71 E Simon Griffiths 35-36—71 E Gary Orr 37-34—71 E Y.E. Yang 35-36—71 E Emanuele Canonica 36-36—72 +1 Clark Dennis 33-39—72 +1 Richard Green 36-36—72 +1 Anders Hansen 35-37—72 +1 Greig Hutcheon 36-36—72 +1 Thomas Levet 37-35—72 +1 Mauricio Molina 35-37—72 +1 Colin Montgomerie 37-35—72 +1 Michael Muehr 36-36—72 +1 Timothy O’Neal 34-38—72 +1 Rod Pampling 37-35—72 +1 Scott Parel 37-35—72 +1 Phillip Price 39-33—72 +1 Jean-Francois Remesy 35-37—72 +1 Knud Storgaard 35-37—72 +1 Steen Tinning 36-36—72 +1 Stuart Appleby 36-37—73 +2 Phillip Archer 36-37—73 +2 Shane Bertsch 36-37—73 +2 David Branshaw 37-36—73 +2 Christian Cevaer 36-37—73 +2 Darren Clarke 38-35—73 +2 Peter Fowler 36-37—73 +2 Harrison Frazar 36-37—73 +2 Ricardo Gonzalez 38-35—73 +2 Grant Hamerton 35-38—73 +2 Thongchai Jaidee 35-38—73 +2 Jerry Kelly 35-38—73 +2 Simon Khan 33-40—73 +2 Bernhard Langer 37-36—73 +2 Damian Mooney 39-34—73 +2 Patrik Sjoland 36-37—73 +2 Paul Streeter 38-35—73 +2 Ken Tanigawa 38-35—73 +2 Peter Baker 38-36—74 +3 Andre Bossert 38-36—74 +3 Chris DiMarco 35-39—74 +3 David Gilford 38-36—74 +3 Joakim Haeggman 37-37—74 +3 Michael Jonzon 36-38—74 +3 John Kemp 35-39—74 +3 James Kingston 36-38—74 +3 Rob Labritz 35-39—74 +3 Euan Mcintosh 38-36—74 +3 Tim Petrovic 37-37—74 +3 Esteban Toledo 35-39—74 +3 Mike Weir 39-35—74 +3 Rich Beem 38-37—75 +4 Jason Bohn 37-38—75 +4 Simon Brown 37-38—75 +4 Victor Casado 36-39—75 +4 K.J. Choi 36-39—75 +4 David Copsey 38-37—75 +4 Stephen Dodd 37-38—75 +4 Scott Dunlap 38-37—75 +4 Bob Estes 38-37—75 +4 Gary Evans 37-38—75 +4 Niclas Fasth 38-37—75 +4 Hiroyuki Fujita 36-39—75 +4 Padraig Harrington 38-37—75 +4 Scott Henderson 37-38—75 +4 Michael Long 38-37—75 +4 Santiago Luna 38-37—75 +4 Edward McCormack 39-36—75 +4 Doug McGuigan 37-38—75 +4 Mark McNulty 38-37—75 +4 Jason Norris 38-37—75 +4 Jason Partridge 39-36—75 +4 Jesus Rivas 38-37—75 +4 Todd Sapere 34-41—75 +4 Wes Short 40-35—75 +4 Christopher Williams 36-39—75 +4 Ian Woosnam 36-39—75 +4 Notah Begay 38-38—76 +5 Markus Brier 36-40—76 +5 Russ Cochran 35-41—76 +5 Glen Day 38-38—76 +5 Carlos Franco 38-38—76 +5 David McKenzie 39-37—76 +5 Andrew Raitt 40-36—76 +5 Jyoti Randhawa 39-37—76 +5 Jean Van de Velde 38-38—76 +5 Tim Weinhart 37-39—76 +5 Charlie Wi 37-39—76 +5 Peter Wilson 37-39—76 +5 Gary Wolstenholme 39-37—76 +5 Gustavo Acosta 37-40—77 +6 Michael Campbell 37-40—77 +6 Roger Chapman 38-39—77 +6 Adilson Da Silva 38-39—77 +6 Robert Damron 37-40—77 +6 Paul Eales 39-38—77 +6 Keiichiro Fukabori 40-37—77 +6 Russell Humphrey 40-37—77 +6 Anthony Kang 41-36—77 +6 Peter O’Malley 38-39—77 +6 Andy Oldcorn 35-42—77 +6 Omar Uresti 40-37—77 +6 Arjun Atwal 42-36—78 +7 Chris Hanell 38-40—78 +7 Joe Lyons 36-42—78 +7 Jeff Maggert 41-37—78 +7 Peter Martin 38-40—78 +7 Brent Paterson 39-39—78 +7 John Senden 37-41—78 +7 David Shacklady 38-40—78 +7 Rusty Strawn 38-40—78 +7 Neil Thompson 40-38—78 +7 James Crampton 40-39—79 +8 Stephen Fenn 36-43—79 +8 Gary Marks 39-40—79 +8 Miguel Angel Martin 37-42—79 +8 Billy Mayfair 40-39—79 +8 Raymond Russell 40-39—79 +8 Carl Suneson 38-41—79 +8 John Balfanz 39-41—80 +9 Thomas Goegele 36-44—80 +9 Philip Golding 39-41—80 +9 Jose Maria Olazabal 39-41—80 +9 Oyvind Rojahn 41-39—80 +9 Harold Wallace 42-38—80 +9 Frasar Mann 39-42—81 +10 Eamonn O’Connor 40-41—81 +10 Rafa Barcellos 37-46—83 +12 Rafael Benitez 39-45—84 +13 Richard Tinworth 43-44—87 +16

