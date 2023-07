The Open Championship Leaders Cards

Thursday At Royal Liverpool Golf Club Hoylake, United Kingdom Yardage: 7,383; Par: 71 First Round Par out 444 453 443…

Thursday

At Royal Liverpool Golf Club

Hoylake, United Kingdom

Yardage: 7,383; Par: 71

First Round

Par out 444 453 443 – 35 Tommy Fleetwood 444 444 343 – 34 Emiliano Grillo 545 443 442 – 35 Christo Lamprecht 443 442 443 – 32

Par in 444 345 435 – 36 – 71 Tommy Fleetwood 434 334 335 – 32 _ _ 66 Emiliano Grillo 433 344 424 – 31 _ _ 66 Christo Lamprecht 354 334 534 – 34 _ _ 66

