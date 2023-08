The Amundi Evian Championship Par Scores

Sunday At Evian Resort Golf Club Evian-les-Bains, France Purse: $6.5 million Yardage: 6,527; Par: 71 Final Round Celine Boutier, $1,000,000…

Celine Boutier, $1,000,000 66-69-67-68—270 -14 Brooke Henderson, $585,967 69-70-67-70—276 -8 Celine Borge, $283,278 67-72-70-68—277 -7 Nasa Hataoka, $283,278 70-67-68-72—277 -7 A Lim Kim, $283,278 67-74-67-69—277 -7 Gaby Lopez, $283,278 69-68-72-68—277 -7 Yuka Saso, $283,278 67-69-71-70—277 -7 Gemma Dryburgh, $158,805 70-70-69-69—278 -6 Megan Khang, $122,100 70-73-70-66—279 -5 Su Ji Kim, $122,100 67-74-71-67—279 -5 Nelly Korda, $122,100 70-73-64-72—279 -5 Atthaya Thitikul, $122,100 69-75-70-65—279 -5 Rose Zhang, $122,100 69-71-71-68—279 -5 Esther Henseleit, $95,922 67-73-73-67—280 -4 Jennifer Kupcho, $95,922 68-75-71-66—280 -4 Linn Grant, $81,808 69-71-70-71—281 -3 Stephanie Kyriacou, $81,808 74-71-68-68—281 -3 Minjee Lee, $81,808 69-71-66-75—281 -3 Morgane Metraux, $81,808 70-75-68-68—281 -3 Ashleigh Buhai, $65,045 72-72-68-70—282 -2 Eun-Hee Ji, $65,045 67-75-70-70—282 -2 Hyo Joo Kim, $65,045 71-72-67-72—282 -2 Jin Young Ko, $65,045 70-70-73-69—282 -2 Alison Lee, $65,045 66-71-71-74—282 -2 Anna Nordqvist, $65,045 72-70-68-72—282 -2 Min Ji Park, $65,045 69-75-72-66—282 -2 Angel Yin, $65,045 67-76-66-73—282 -2 Jodi Ewart Shadoff, $47,560 69-75-69-70—283 -1 Johanna Gustavsson, $47,560 70-75-67-71—283 -1 Wei-Ling Hsu, $47,560 69-73-68-73—283 -1 Moriya Jutanugarn, $47,560 71-74-72-66—283 -1 Ariya Jutanugarn, $47,560 70-73-73-67—283 -1 Sarah Kemp, $47,560 73-73-68-69—283 -1 Ryann O’Toole, $47,560 70-74-68-71—283 -1 Sarah Schmelzel, $47,560 72-73-69-69—283 -1 Peiyun Chien, $35,610 68-71-74-71—284 E In Gee Chun, $35,610 72-72-72-68—284 E Ayaka Furue, $35,610 69-76-70-69—284 E Georgia Hall, $35,610 71-73-68-72—284 E Wichanee Meechai, $35,610 66-76-74-68—284 E Amy Yang, $35,610 72-71-75-66—284 E Aditi Ashok, $27,910 71-72-74-68—285 +1 Leona Maguire, $27,910 70-73-67-75—285 +1 Hae-Ran Ryu, $27,910 67-71-76-71—285 +1 Linnea Strom, $27,910 73-72-70-70—285 +1 Albane Valenzuela, $27,910 69-74-71-71—285 +1 Lilia Vu, $27,910 71-70-68-76—285 +1 Hye Jin Choi, $22,649 72-73-72-69—286 +2 Daniela Darquea, $22,649 70-74-75-67—286 +2 Mi Hyang Lee, $22,649 70-76-71-69—286 +2 Patty Tavatanakit, $22,649 69-67-74-76—286 +2 Miyuu Yamashita, $22,649 70-75-67-74—286 +2 Minami Katsu, $20,530 74-69-72-72—287 +3 Allisen Corpuz, $18,607 71-73-71-73—288 +4 Pauline Roussin, $18,607 73-73-71-71—288 +4 Jiyai Shin, $18,607 72-74-75-67—288 +4 Jenny Shin, $18,607 72-73-73-70—288 +4 Elizabeth Szokol, $18,607 73-72-70-73—288 +4 Hinako Shibuno, $16,363 72-72-69-76—289 +5 Angela Stanford, $16,363 69-75-75-70—289 +5 Karis Davidson, $14,758 73-72-70-75—290 +6 Cheyenne Knight, $14,758 71-75-75-69—290 +6 Lydia Ko, $14,758 66-76-71-77—290 +6 Min Lee, $14,758 74-70-67-79—290 +6 Yan Liu, $14,758 72-72-73-73—290 +6 Stephanie Meadow, $14,758 69-76-76-69—290 +6 Sung Hyun Park, $14,758 72-70-72-76—290 +6 Paula Reto, $13,472 64-75-72-80—291 +7 Pernilla Lindberg, $13,153 68-72-74-78—292 +8 Emma Talley, $12,834 73-73-81-72—299 +15

