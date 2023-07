Scott Rolen Career Stats

Regular Season Year, Team AB R H HR RBI Avg 1996, Phi 130 10 33 4 18 .254 1997, Phi…

Regular Season Year, Team AB R H HR RBI Avg 1996, Phi 130 10 33 4 18 .254 1997, Phi 561 93 159 21 92 .283 1998, Phi 601 120 174 31 110 .290 1999, Phi 421 74 113 26 77 .268 2000, Phi 483 88 144 26 89 .298 2001, Phi 554 96 160 25 107 .289 2002, Phi/StL 580 89 154 31 110 .266 2003, StL 559 98 160 28 104 .286 2004, StL 500 109 157 34 124 .314 2005, StL 196 28 46 5 28 .235 2006, StL 521 94 154 22 95 .296 2007, StL 392 55 104 8 58 .265 2008, Tor 408 58 107 11 50 .262 2009, Tor/Cin 475 76 145 11 67 .305 2010, Cin 471 66 134 20 83 .285 2011, Cin 252 31 61 5 36 .242 2012, Cin 294 26 72 8 39 .245 Totals 7398 1211 2077 316 1287 .281

Divisional Playoff Series Year AB R H HR RBI Avg 2002, StL 7 1 3 1 2 .429 2004, StL 12 1 0 0 0 .000 2006, StL 11 0 1 0 0 .091 2010, Cin 11 0 1 0 1 .091 2012, Cin 16 1 4 0 1 .250 Totals 57 3 9 1 3 .158

League Championship Series Year AB R H HR RBI Avg 2004, StL 29 6 9 3 6 .310 2006, StL 21 4 5 0 0 .238 Totals 50 10 14 3 6 .280

World Series Year, Opp. AB R H HR RBI Avg 2004, StL 15 0 0 0 1 .000 2006, StL 19 5 8 1 2 .421 Totals 34 5 8 1 3 .235

