Rocket Mortgage Classic Scores

Saturday

At North Course

Detroit

Purse: $8.8 million

Yardage: 7,370; Par: 72

Third Round

Rickie Fowler 67-65-64—196 Adam Hadwin 66-68-63—197 Taylor Pendrith 67-64-67—198 Peter Kuest 64-70-65—199 Aaron Rai 65-68-66—199 Justin Lower 68-65-67—200 Taylor Moore 64-67-69—200 Collin Morikawa 66-67-67—200 Dylan Wu 65-69-66—200 Carl Yuan 70-66-64—200 Lucas Glover 69-69-64—202 Brian Harman 68-68-66—202 Nicolai Hojgaard 67-68-67—202 Chris Kirk 67-68-67—202 Peter Malnati 69-66-67—202 Adam Schenk 65-68-69—202 Cameron Davis 69-65-69—203 Troy Merritt 68-68-67—203 Alex Noren 68-68-67—203 Zecheng Dou 69-69-66—204 Tyler Duncan 70-68-66—204 Sungjae Im 68-70-66—204 Ryan Palmer 70-67-67—204 Chez Reavie 69-70-65—204 Vince Whaley 69-69-66—204 Ludvig Aberg 65-67-73—205 Keegan Bradley 69-67-69—205 Satoshi Kodaira 71-65-69—205 Kyle Reifers 70-69-66—205 Sam Bennett 65-75-66—206 Trevor Cone 71-67-68—206 MJ Daffue 66-70-70—206 Doug Ghim 66-71-69—206 Ben Griffin 70-67-69—206 Max Homa 69-68-69—206 Russell Knox 70-69-67—206 Andrew Landry 71-63-72—206 Seung-Yul Noh 71-67-68—206 Chad Ramey 68-69-69—206 Sam Ryder 65-71-70—206 J.J. Spaun 70-69-67—206 Brett Stegmaier 67-70-69—206 Callum Tarren 67-68-71—206 Chesson Hadley 68-70-69—207 Harry Higgs 70-69-68—207 Stephan Jaeger 69-68-70—207 Kelly Kraft 69-71-67—207 Alex Smalley 72-66-69—207 Davis Thompson 70-69-68—207 Carson Young 69-68-70—207 Christiaan Bezuidenhout 71-69-68—208 Luke Donald 71-66-71—208 Brice Garnett 69-71-68—208 Garrick Higgo 71-69-68—208 Zach Johnson 71-69-68—208 Chase Johnson 70-70-68—208 Nate Lashley 67-71-70—208 Greyson Sigg 70-70-68—208 Brendon Todd 68-68-72—208 Kevin Tway 70-70-68—208 Will Gordon 72-68-69—209 Charley Hoffman 67-69-73—209 Seonghyeon Kim 73-67-69—209 Hank Lebioda 69-69-71—209 Ryan Moore 67-70-72—209 Vincent Norrman 71-69-69—209 Matthias Schwab 71-69-69—209 Scott Stallings 70-70-69—209 Adam Svensson 71-67-71—209 Martin Laird 70-68-72—210 Sepp Straka 68-66-76—210 Robert Streb 70-70-70—210 Justin Suh 65-72-73—210 Ryan Brehm 70-69-72—211 Ryan Gerard 69-71-71—211 Henrik Norlander 71-68-72—211 Davis Riley 68-72-71—211 Robby Shelton 68-72-71—211 Nick Watney 72-68-71—211 Kyle Westmoreland 67-73-72—212 Sam Stevens 70-70-73—213 Paul Haley 72-66-76—214 Matt Wallace 68-71-75—214 Danny Willett 70-67-77—214

