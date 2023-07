NHRA Northwest Nationals Pairings

Saturday At Pacific Raceways Kent, Wash. Sunday’s Pairings Top Fuel 1. Mike Salinas, 3.743 seconds, 329.02 mph vs. Bye; 2.…

Listen now to WTOP News

Saturday

At Pacific Raceways

Kent, Wash.

Sunday’s Pairings

Top Fuel

1. Mike Salinas, 3.743 seconds, 329.02 mph vs. Bye; 2. Doug Kalitta, 3.753, 327.66 vs. 13. Ron Smith, 4.859, 170.62; 3. Justin Ashley, 3.760, 325.45 vs.

12. Tony Schumacher, 3.826, 323.66; 4. Steve Torrence, 3.764, 327.98 vs. 11. Josh Hart, 3.820, 319.67; 5. Austin Prock, 3.774, 323.27 vs. 10. Brittany

Force, 3.808, 319.22; 6. Clay Millican, 3.775, 327.59 vs. 9. Leah Pruett, 3.807, 323.43; 7. Antron Brown, 3.781, 317.72 vs. 8. Shawn Langdon, 3.786,

321.27.

Funny Car

1. John Force, Chevy Camaro, 3.915, 327.35 vs. Bye; 2. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.949, 322.81 vs. 13. Blake Alexander, Mustang, 4.558, 182.75; 3.

Ron Capps, Toyota Supra, 3.951, 322.65 vs. 12. Jeff Diehl, Toyota Camry, 4.365, 208.65; 4. Robert Hight, Camaro, 3.963, 320.81 vs. 11. Cruz Pedregon,

Dodge Charger, 4.157, 252.10; 5. J.R. Todd, Supra, 3.967, 323.81 vs. 10. Alex Laughlin, Charger, 4.084, 305.98; 6. Tim Wilkerson, Mustang, 3.983, 320.36

vs. 9. Matt Hagan, Charger, 4.015, 318.02; 7. Chad Green, Mustang, 3.987, 318.54 vs. 8. Alexis DeJoria, Supra, 3.997, 319.98.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.767, 198.09 vs. 14. Lance Bonham, Buell, 7.595, 151.04; 2. Eddie Krawiec, Suzuki, 6.776, 198.82 vs. 13. Ryan Oehler, EBR,

6.968, 194.44; 3. Angie Smith, EBR, 6.787, 200.29 vs. 12. Chris Bostick, EBR, 6.957, 192.80; 4. Hector Arana Jr, EBR, 6.808, 199.46 vs. 11. Karen Stoffer,

Suzuki, 6.908, 192.11; 5. Steve Johnson, Suzuki, 6.808, 195.53 vs. 10. Kelly Clontz, Suzuki, 6.861, 194.10; 6. Matt Smith, Suzuki, 6.814, 197.19 vs. 9. Marc

Ingwersen, EBR, 6.850, 195.48; 7. Chase Van Sant, Suzuki, 6.824, 197.54 vs. 8. Jianna Evaristo, Suzuki, 6.848, 197.42.

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.