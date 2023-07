NHRA Mile-High Nationals Qualifying

Friday At Bandimere Speedway Morrison, Colo. Qualifying Results Top Fuel 1. Antron Brown, 3.783 seconds, 327.90 mph; 2. Doug Kalitta,…

Friday

At Bandimere Speedway

Morrison, Colo.

Qualifying Results

Top Fuel

1. Antron Brown, 3.783 seconds, 327.90 mph; 2. Doug Kalitta, 3.796, 324.44; 3. Steve Torrence, 3.800, 324.59; 4. Leah Pruett, 3.812, 323.89; 5. Clay

Millican, 3.815, 322.73; 6. Greg Carrillo, 3.832, 324.75; 7. Shawn Langdon, 3.837, 317.87; 8. Josh Hart, 3.850, 321.42; 9. Brittany Force, 3.901, 305.29; 10.

Mike Salinas, 3.909, 251.25; 11. Austin Prock, 3.952, 311.56; 12. Tony Schumacher, 3.966, 308.99; 13. Justin Ashley, 3.992, 279.85; 14. Buddy Hull,4.066,

256.70; 15. Terry Totten, 4.254, 258.37; 16. Rob Passey, 4.669, 187.31.

Funny Car

1. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.895, 324.59; 2. John Force, Chevy Camaro, 3.920, 323.74; 3. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.943, 315.12; 4. Robert

Hight, Camaro, 3.944, 311.56; 5. Tim Wilkerson, Mustang, 4.004, 298.60; 6. Ron Capps, Toyota Supra, 4.014, 306.60; 7. Alexis DeJoria, Supra, 4.104,

315.78; 8. Alex Laughlin, Charger, 4.206, 287.05; 9. Cruz Pedregon, Charger, 4.207, 283.91; 10. Terry Haddock, Mustang, 4.333, 284.69; 11. Steven

Densham, Mustang, 4.352, 215.00; 12. J.R. Todd, Supra, 4.366, 206.92; 13. Chris King, Charger, 6.038, 120.25; 14. Chad Green, Mustang, 7.887, 87.48.

Pro Stock

1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.919, 195.70; 2. Matt Hartford, Camaro, 6.919, 195.34; 3. Dallas Glenn, Camaro, 6.921, 195.19; 4. Troy Coughlin Jr.,

Camaro, 6.923, 196.67; 5. Greg Anderson, Camaro, 6.927, 194.60; 6. Camrie Caruso, Camaro, 6.946, 195.53; 7. Jerry Tucker, Camaro, 6.956, 195.56; 8.

Deric Kramer, Camaro, 6.959, 195.65; 9. Bo Butner, Camaro, 6.960, 196.19; 10. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.965, 196.47; 11. Kyle Koretsky, Camaro,

6.965, 195.17; 12. Mason McGaha, Camaro, 6.966, 195.82; 13. Fernando Cuadra, Mustang, 6.978, 196.19; 14. Chris McGaha, Camaro, 6.980, 195.93; 15.

Aaron Stanfield, Camaro, 6.998, 196.02; 16. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 7.032, 194.32.

Pro Stock Motorcycle

1. Hector Arana Jr, EBR, 7.047, 189.36; 2. Chase Van Sant, Suzuki, 7.121, 188.52; 3. Angie Smith, EBR, 7.133, 189.42; 4. Eddie Krawiec, Suzuki, 7.134,188.81;

5. Gaige Herrera, Suzuki, 7.144, 188.10; 6. Ryan Oehler, EBR, 7.176, 186.61; 7. Steve Johnson, Suzuki, 7.243, 184.70; 8. Matt Smith, Suzuki, 7.252, 187.63; 9.

Kelly Clontz, Suzuki, 7.276, 183.94; 10. Marc Ingwersen, EBR, 7.280, 184.88; 11. Jianna Evaristo, Suzuki, 7.375, 181.91; 12. Chris Bostick, EBR, 7.377,

183.94; 13. Lance Bonham, Buell, 7.681, 172.72.

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.