MLS Leaders

Through Wednesday, July 12 Goals Hany Mukhtar, NSH 13 Denis Bouanga, LFC 12 Luciano Acosta, CIN 11 Cristian Espinoza, SJ…

Through Wednesday, July 12

Goals Hany Mukhtar, NSH 13 Denis Bouanga, LFC 12 Luciano Acosta, CIN 11 Cristian Espinoza, SJ 11 Julian Carranza, PHI 10 Jesus Ferreira, DAL 10 Giorgos Giakoumakis, ATL 10 Alan Pulido, KC 10 Daniel Gazdag, PHI 9 Jordan Morris, SEA 9 Assists Thiago Almada, ATL 10 Carles Gil, NE 10 Juan Hernandez, CLB 10 Daniel Gazdag, PHI 9 Hector Herrera, HOU 9 Leo Chu, SEA 8 Nico Lodeiro, SEA 8 Alexandru Irinel Matan, CLB 8 Hany Mukhtar, NSH 8 Martin Ojeda, ORL 8

___

Shots Hany Mukhtar, NSH 86 Denis Bouanga, LFC 84 Juan Hernandez, CLB 83 Thiago Almada, ATL 78 Christian Benteke, DC 67 Julian Carranza, PHI 65 Lucas Zelarayan, CLB 62 Brian White, VAN 61 Erik Thommy, KC 59 Bongokuhle Hlongwane, MIN 58

___

Shots on Goal Hany Mukhtar, NSH 37 Denis Bouanga, LFC 33 Thiago Almada, ATL 28 Juan Hernandez, CLB 28 Luciano Acosta, CIN 27 Julian Carranza, PHI 27 Bongokuhle Hlongwane, MIN 25 Cristian Espinoza, SJ 24 Daniel Salloi, KC 24 Brian White, VAN 24

___

Cautions Franco Ibarra, TOR 8 Derrick Jones, CLT 8 Andres Reyes, NYR 8

8 players tied with 7

___

Cards Y R TOTAL Franco Ibarra, TOR 8 1 9 Andres Reyes, NYR 8 1 9 Derrick Jones, CLT 8 0 8

15 players tied with 7

___

Goals-Allowed Avg. Joe Willis, NSH 0.83 Andre Blake, PHI 0.84 Stefan Frei, SEA 0.86 David Bingham, POR 0.88 Carlos Miguel Coronel, NYR 1.05 Roman Celentano, CIN 1.09 Pedro Gallese, ORL 1.11 Maarten Paes, DAL 1.11 Luis Barraza, NYC 1.14 John McCarthy, LFC 1.15

___

Shutouts Stefan Frei, SEA 11 Roman Celentano, CIN 9 Jonathan Sirois, MTL 8 Steve Clark, HOU 7 Pedro Gallese, ORL 7 John McCarthy, LFC 7 Joe Willis, NSH 7 Andre Blake, PHI 6 Roman Buerki, STL 6 Sean Johnson, TOR 6 Zac MacMath, RSL 6 Tyler Miller, DC 6 Djordje Petrovic, NE 6 Dayne St. Clair, MIN 6 William Yarbrough, COL 6

___

Saves Djordje Petrovic, NE 94 Roman Buerki, STL 82 Brad Stuver, ATX 81 Drake Callender, MCF 77 Joe Willis, NSH 68 Jonathan Sirois, MTL 67 Chris Brady, CHI 66 Roman Celentano, CIN 63 William Yarbrough, COL 63 Patrick Schulte, CLB 62

___

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.