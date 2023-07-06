NATIONAL LEAGUE
BATTING_Arraez, Miami, .388; Acuña Jr., Atlanta, .337; Freeman, Los Angeles, .315; Castellanos, Philadelphia, .305; L.Thomas, Washington, .305; Stott, Philadelphia, .300; Carroll, Arizona, .292; Steer, Cincinnati, .287; Tatis Jr., San Diego, .287; Yelich, Milwaukee, .287.
RUNS_Acuña Jr., Atlanta, 78; Olson, Atlanta, 68; Betts, Los Angeles, 66; Freeman, Los Angeles, 66; Yelich, Milwaukee, 65; India, Cincinnati, 64; Carroll, Arizona, 61; K.Marte, Arizona, 61; Riley, Atlanta, 60; L.Thomas, Washington, 58.
RBI_Olson, Atlanta, 70; Albies, Atlanta, 63; J.Martinez, Los Angeles, 59; Alonso, New York, 58; Arenado, St. Louis, 58; C.Walker, Arizona, 57; Betts, Los Angeles, 57; Bohm, Philadelphia, 56; Lindor, New York, 56; Castellanos, Philadelphia, 55.
HITS_Arraez, Miami, 124; Acuña Jr., Atlanta, 117; Freeman, Los Angeles, 108; L.Thomas, Washington, 104; Castellanos, Philadelphia, 102; Stott, Philadelphia, 97; Goldschmidt, St. Louis, 93; Hoerner, Chicago, 91; Riley, Atlanta, 91; 5 tied at 90.
DOUBLES_Freeman, Los Angeles, 29; Candelario, Washington, 27; Castellanos, Philadelphia, 26; C.Walker, Arizona, 25; Acuña Jr., Atlanta, 24; L.Thomas, Washington, 23; C.Santana, Pittsburgh, 21; 10 tied at 20.
TRIPLES_Hayes, Pittsburgh, 5; McCarthy, Arizona, 5; Realmuto, Philadelphia, 5; Cronenworth, San Diego, 4; Marsh, Philadelphia, 4; K.Marte, Arizona, 4; McLain, Cincinnati, 4; Nimmo, New York, 4; M.Vargas, Los Angeles, 4; 12 tied at 3.
HOME RUNS_Olson, Atlanta, 29; Alonso, New York, 25; Betts, Los Angeles, 23; Soler, Miami, 22; Schwarber, Philadelphia, 22; Albies, Atlanta, 22; Acuña Jr., Atlanta, 21; J.Martinez, Los Angeles, 20; Suwinski, Pittsburgh, 19; Muncy, Los Angeles, 19.
STOLEN BASES_Acuña Jr., Atlanta, 41; Carroll, Arizona, 24; S.Marte, New York, 23; Yelich, Milwaukee, 21; Bae, Pittsburgh, 20; Hoerner, Chicago, 20; Turner, Philadelphia, 19; T.Estrada, San Francisco, 18; McCarthy, Arizona, 18; Fraley, Cincinnati, 16; Friedl, Cincinnati, 16.
PITCHING_Strider, Atlanta, 10-2; Gallen, Arizona, 10-3; T.Walker, Philadelphia, 10-3; Kershaw, Los Angeles, 10-4; Steele, Chicago, 9-2; Keller, Pittsburgh, 9-4; M.Kelly, Arizona, 9-4; Stroman, Chicago, 9-6; Gibaut, Cincinnati, 8-1; Wacha, San Diego, 8-2; Scherzer, New York, 8-2.
ERA_Elder, Atlanta, 2.46; Kershaw, Los Angeles, 2.55; Steele, Chicago, 2.56; Cobb, San Francisco, 2.91; Stroman, Chicago, 2.96; Snell, San Diego, 3.03; Gallen, Arizona, 3.15; M.Kelly, Arizona, 3.22; Montgomery, St. Louis, 3.28; Senga, New York, 3.31.
STRIKEOUTS_Strider, Atlanta, 155; Keller, Pittsburgh, 125; Snell, San Diego, 121; Gallen, Arizona, 120; Luzardo, Miami, 120; Webb, San Francisco, 117; Aa.Nola, Philadelphia, 114; Senga, New York, 113; Wheeler, Philadelphia, 112; Gore, Washington, 108.
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