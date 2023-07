Made in HimmerLand Par Scores

Saturday At Himmerland Golf & Spa Resort Farso Purse: $3.3 million Yardage: 6,647; Par: 70 Third Round Nacho Elvira, Spain…

Saturday

At Himmerland Golf & Spa Resort

Farso

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,647; Par: 70

Third Round

Nacho Elvira, Spain 69-62-66—197 -13 Robert Macintyre, Scotland 64-68-66—198 -12 Richie Ramsay, Scotland 70-64-65—199 -11 Daan Huizing, Netherlands 67-68-66—201 -9 Marc Warren, Scotland 70-64-67—201 -9 Alexander Bjork, Sweden 71-68-63—202 -8 David Micheluzzi, Australia 71-69-62—202 -8 Kalle Samooja, Finland 72-66-64—202 -8 Marcel Siem, Germany 71-64-67—202 -8 Fabrizio Zanotti, Paraguay 72-68-62—202 -8 Hennie Du Plessis, South Africa 72-68-63—203 -7 Rasmus Hojgaard, Denmark 68-70-65—203 -7 Matthieu Pavon, France 69-70-64—203 -7 Freddy Schott, Germany 71-64-68—203 -7 Robin Sciot-Siegrist, France 71-69-63—203 -7 Darren Fichardt, South Africa 72-66-66—204 -6 Ross Fisher, England 66-67-71—204 -6 Julien Guerrier, France 71-67-66—204 -6 Ryo Hisatsune, Japan 69-68-67—204 -6 John Axelsen, Denmark 71-68-66—205 -5 Daniel Brown, England 69-67-69—205 -5 Grant Forrest, Scotland 71-68-66—205 -5 Gavin Green, Malaysia 71-70-64—205 -5 Nathan Kimsey, England 71-67-67—205 -5 Frederik Kjettrup, Denmark 70-70-65—205 -5 Jordan L. Smith, England 71-66-68—205 -5 Andrew Wilson, England 72-69-64—205 -5 Nick Bachem, Germany 67-72-67—206 -4 Kristoffer Broberg, Sweden 72-69-65—206 -4 Bryce Easton, South Africa 73-68-65—206 -4 Simon Forsstrom, Sweden 73-65-68—206 -4 Mateusz Gradecki, Poland 70-67-69—206 -4 Soren Kjeldsen, Denmark 73-67-66—206 -4 David Ravetto, France 69-70-67—206 -4 Sebastian Soderberg, Sweden 72-68-66—206 -4 Daniel Van Tonder, South Africa 73-67-66—206 -4 Borja Virto Astudillo, Spain 72-68-66—206 -4 Todd Clements, England 70-69-68—207 -3 Jens Dantorp, Sweden 73-68-66—207 -3 Matthew Jordan, England 71-68-68—207 -3 Guido Migliozzi, Italy 72-67-68—207 -3 Niklas Norgaard Moller, Denmark 74-65-68—207 -3 Julian Suri, United States 73-68-66—207 -3 Johannes Veerman, United States 67-71-69—207 -3 Justin Walters, South Africa 73-66-68—207 -3 Jeremy Freiburghaus, Switzerland 70-70-68—208 -2 Marcus Helligkilde, Denmark 74-67-67—208 -2 Niklas Lemke, Sweden 73-66-69—208 -2 Brandon Robinson-Thompson, England 70-68-70—208 -2 Andy Sullivan, England 68-70-70—208 -2 Lucas Bjerregaard, Denmark 68-73-68—209 -1 Pedro Figueiredo, Portugal 72-67-70—209 -1 Yannik Paul, Germany 72-66-71—209 -1 Adrien Saddier, France 70-71-68—209 -1 Marcel Schneider, Germany 71-69-69—209 -1 Jeff Winther, Denmark 70-71-68—209 -1 Thomas Aiken, South Africa 74-67-69—210 E Alejandro Del Rey, Spain 73-66-71—210 E Kazuki Higa, Japan 73-68-69—210 E Frederic Lacroix, France 73-68-69—210 E Alexander Levy, France 68-70-72—210 E Matthew Southgate, England 73-65-72—210 E Louis De Jager, South Africa 71-70-70—211 +1 Adrian Otaegui, Spain 71-70-70—211 +1 Sandy Scott, Scotland 74-67-70—211 +1 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 74-64-73—211 +1 Gunner Wiebe, United States 70-71-70—211 +1 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 72-69-72—213 +3 Jeong-Weon Ko, France 75-66-74—215 +5 Victor Hougaard Sidal Svendsen, Denmark 72-68-76—216 +6 Garrick Porteous, England 73-68-76—217 +7

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.