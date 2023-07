John Deere Classic Scores

Saturday At TPC Deere Run Silvis, Ill. Purse: $7.4 million Yardage: 7,289; Par: 71 Third Round Brendon Todd 66-65-66—197 Denny…

Saturday

At TPC Deere Run

Silvis, Ill.

Purse: $7.4 million

Yardage: 7,289; Par: 71

Third Round

Brendon Todd 66-65-66—197 Denny McCarthy 68-64-66—198 Adam Schenk 65-66-67—198 Alex Smalley 66-70-62—198 Peter Kuest 67-67-65—199 Jonas Blixt 62-73-65—200 Lucas Glover 69-65-66—200 Mark Hubbard 67-66-67—200 Chris Kirk 68-66-66—200 William Mouw 66-66-68—200 J.T. Poston 68-67-65—200 Kevin Roy 69-63-68—200 Cameron Young 65-64-71—200 Greyson Sigg 65-70-66—201 Sepp Straka 73-63-65—201 Doug Ghim 70-65-67—202 Garrick Higgo 65-66-71—202 Nate Lashley 65-69-68—202 Adam Svensson 69-66-67—202 Davis Thompson 68-69-65—202 Michael Thorbjornsen 73-63-66—202 Kevin Yu 70-67-65—202 Ludvig Aberg 68-64-71—203 Jason Dufner 70-66-67—203 Ryan Gerard 71-65-67—203 Tano Goya 67-68-68—203 Beau Hossler 69-67-67—203 Stephan Jaeger 68-69-66—203 Yuto Katsuragawa 72-63-68—203 Grayson Murray 64-70-69—203 Chad Ramey 70-67-66—203 Akshay Bhatia 66-69-69—204 Eric Cole 69-67-68—204 MJ Daffue 68-68-68—204 Cody Gribble 68-66-70—204 James Hahn 70-68-66—204 Jimmy Walker 67-68-69—204 Richy Werenski 65-71-68—204 Lanto Griffin 71-66-68—205 Jim Herman 71-63-71—205 Zach Johnson 72-66-67—205 Troy Merritt 69-67-69—205 Seamus Power 66-69-70—205 Chez Reavie 69-68-68—205 Robert Streb 71-66-68—205 Kevin Streelman 71-63-71—205 Nick Hardy 67-69-70—206 Satoshi Kodaira 67-69-70—206 Gordon Sargent 70-67-69—206 Harrison Endycott 68-69-70—207 Russell Henley 69-68-70—207 Harry Higgs 69-69-69—207 Russell Knox 70-67-70—207 Andrew Landry 69-69-69—207 Matthew NeSmith 68-68-71—207 Geoff Ogilvy 70-68-69—207 Austin Smotherman 71-66-70—207 Byeong Hun An 67-70-71—208 Aaron Baddeley 70-67-71—208 Keith Mitchell 68-67-73—208 Andrew Novak 69-68-71—208 Tyler Duncan 70-66-73—209 Seung-Yul Noh 71-66-72—209 Brian Stuard 68-68-73—209 Cameron Champ 68-69-73—210 Brandon Matthews 68-70-72—210 Chris Stroud 67-69-74—210 Kramer Hickok 67-71-73—211 Matt Kuchar 69-69-73—211

