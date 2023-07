John Deere Classic Par Scores

Sunday At TPC Deere Run Silvis, Ill. Purse: $7.4 million Yardage: 7,289; Par: 71 Final Round Sepp Straka (500), $1,332,000…

Sunday

At TPC Deere Run

Silvis, Ill.

Purse: $7.4 million

Yardage: 7,289; Par: 71

Final Round

Sepp Straka (500), $1,332,000 73-63-65-62—263 -21 Alex Smalley (245), $658,600 66-70-62-67—265 -19 Brendon Todd (245), $658,600 66-65-66-68—265 -19 Ludvig Aberg (123), $333,000 68-64-71-63—266 -18 Adam Schenk (123), $333,000 65-66-67-68—266 -18 Lucas Glover (81), $218,036 69-65-66-68—268 -16 Mark Hubbard (81), $218,036 67-66-67-68—268 -16 Denny McCarthy (81), $218,036 68-64-66-70—268 -16 Grayson Murray (81), $218,036 64-70-69-65—268 -16 J.T. Poston (81), $218,036 68-67-65-68—268 -16 Cameron Young (81), $218,036 65-64-71-68—268 -16 Kevin Yu (81), $218,036 70-67-65-66—268 -16 Stephan Jaeger (56), $140,600 68-69-66-66—269 -15 Seamus Power (56), $140,600 66-69-70-64—269 -15 Greyson Sigg (56), $140,600 65-70-66-68—269 -15 William Mouw (0), $140,600 66-66-68-69—269 -15 Jonas Blixt (48), $112,850 62-73-65-70—270 -14 Troy Merritt (48), $112,850 69-67-69-65—270 -14 Peter Kuest (0), $112,850 67-67-65-71—270 -14 Michael Thorbjornsen (0), $0 73-63-66-68—270 -14 Nick Hardy (39), $84,138 67-69-70-65—271 -13 Garrick Higgo (39), $84,138 65-66-71-69—271 -13 Chris Kirk (39), $84,138 68-66-66-71—271 -13 Nate Lashley (39), $84,138 65-69-68-69—271 -13 Adam Svensson (39), $84,138 69-66-67-69—271 -13 Doug Ghim (31), $58,090 70-65-67-70—272 -12 Tano Goya (31), $58,090 67-68-68-69—272 -12 Beau Hossler (31), $58,090 69-67-67-69—272 -12 Ryan Gerard (0), $58,090 71-65-67-69—272 -12 Yuto Katsuragawa (0), $58,090 72-63-68-69—272 -12 Aaron Baddeley (24), $47,360 70-67-71-65—273 -11 Jason Dufner (24), $47,360 70-66-67-70—273 -11 Kevin Roy (24), $47,360 69-63-68-73—273 -11 Davis Thompson (24), $47,360 68-69-65-71—273 -11 MJ Daffue (18), $36,947 68-68-68-70—274 -10 James Hahn (18), $36,947 70-68-66-70—274 -10 Russell Henley (18), $36,947 69-68-70-67—274 -10 Zach Johnson (18), $36,947 72-66-67-69—274 -10 Matthew NeSmith (18), $36,947 68-68-71-67—274 -10 Chez Reavie (18), $36,947 69-68-68-69—274 -10 Akshay Bhatia (0), $36,947 66-69-69-70—274 -10 Eric Cole (11), $24,905 69-67-68-71—275 -9 Cody Gribble (11), $24,905 68-66-70-71—275 -9 Keith Mitchell (11), $24,905 68-67-73-67—275 -9 Andrew Novak (11), $24,905 69-68-71-67—275 -9 Geoff Ogilvy (11), $24,905 70-68-69-68—275 -9 Chad Ramey (11), $24,905 70-67-66-72—275 -9 Robert Streb (11), $24,905 71-66-68-70—275 -9 Jimmy Walker (11), $24,905 67-68-69-71—275 -9 Richy Werenski (11), $24,905 65-71-68-71—275 -9 Byeong Hun An (7), $18,081 67-70-71-68—276 -8 Cameron Champ (7), $18,081 68-69-73-66—276 -8 Lanto Griffin (7), $18,081 71-66-68-71—276 -8 Austin Smotherman (7), $18,081 71-66-70-69—276 -8 Kevin Streelman (7), $18,081 71-63-71-71—276 -8 Brian Stuard (7), $18,081 68-68-73-67—276 -8 Harry Higgs (5), $17,094 69-69-69-70—277 -7 Russell Knox (5), $17,094 70-67-70-70—277 -7 Satoshi Kodaira (5), $17,094 67-69-70-71—277 -7 Gordon Sargent (0), $0 70-67-69-71—277 -7 Tyler Duncan (5), $16,724 70-66-73-69—278 -6 Andrew Landry (5), $16,724 69-69-69-71—278 -6 Jim Herman (4), $16,354 71-63-71-74—279 -5 Seung-Yul Noh (4), $16,354 71-66-72-70—279 -5 Chris Stroud (4), $16,354 67-69-74-69—279 -5 Harrison Endycott (4), $16,058 68-69-70-73—280 -4 Matt Kuchar (4), $15,910 69-69-73-72—283 -1 Brandon Matthews (3), $15,762 68-70-72-74—284 E Kramer Hickok (3), $15,614 67-71-73-75—286 +2

