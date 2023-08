Japan 2, Costa Rica 0

Costa Rica 0 0 — 0 Japan 2 0 — 2 First Half_1, Japan, Naomoto, (Tanaka), 25th minute; 2, Japan,…

Costa Rica 0 0 — 0 Japan 2 0 — 2

First Half_1, Japan, Naomoto, (Tanaka), 25th minute; 2, Japan, Fujino, (Tanaka), 27th.

Second Half_None.

Goalies_Costa Rica, Daniela Solera, Genesis Perez, Priscilla Tapia; Japan, Ayaka Yamashita, Momoko Tanaka, Chika Hirao.

Yellow Cards_Chinchilla, Costa Rica, 85th.

Referee_Maria Sole Ferrieri Caputi. Assistant Referees_Francesca Di Monte, Elena Mihaela Tepusa, Massimiliano Irrati. 4th Official_Myriam Marcotte.

A_6,992.

