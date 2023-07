Fred McGriff’s Career Statistics

AB R H HR RBI AVG 1986, Tor 5 1 1 0 0 .200 1987, Tor 295 58 73 20…

AB R H HR RBI AVG 1986, Tor 5 1 1 0 0 .200 1987, Tor 295 58 73 20 43 .247 1988, Tor 536 100 151 34 82 .282 1989, Tor 551 98 148 36 92 .269 1990, Tor 557 91 167 35 88 .300 1991, SD 528 84 147 31 106 .278 1992, SD 531 79 152 35 104 .286 1993, SD-Atl 557 111 162 37 101 .291 1994, Atl 424 81 135 34 94 .318 1995, Atl 528 85 148 27 93 .280 1996, Atl 617 81 182 28 107 .295 1997, Atl 564 77 156 22 97 .277 1998, TB 564 73 160 19 81 .284 1999, TB 529 75 164 32 104 .310 2000, TB 566 82 157 27 106 .277 2001, TB-CHC 513 67 157 31 102 .306 2002, CHC 523 67 143 30 103 .273 2003, LAD 297 32 74 13 40 .249 2004, TB 72 7 13 2 7 .181 Totals 8757 1349 2490 493 1550 .284

Division Series Year AB R H HR RBI AVG 1995, Atl 18 4 6 2 6 .333 1996, Atl 9 1 3 1 3 .333 1997, Atl 9 4 2 0 1 .222 Totals 36 9 11 3 10 .306

League Championship Series Year AB R H HR RBI AVG 1989, Tor 21 1 3 0 3 .143 1993, Atl 23 6 10 1 4 .435 1995, Atl 16 5 7 0 0 .438 1996, Atl 28 6 7 2 7 .250 1997, Atl 21 0 7 0 4 .333 Totals 109 18 34 3 18 .312

World Series Year AB R H HR RBI AVG 1995, Atl 23 5 6 2 3 .261 1996, Atl 20 4 6 2 6 .300 Totals 43 9 12 4 9 .279

