Dow Great Lakes Bay Invitational Par Scores

Friday At Midland Country Club Midland, Mich. Purse: $2.7 million Yardage: 6,277; Par: 70 Third Round C.Knight/E.Szokol 69-61-62—192 -18 M.Castren/K.Tan…

Friday

At Midland Country Club

Midland, Mich.

Purse: $2.7 million

Yardage: 6,277; Par: 70

Third Round

C.Knight/E.Szokol 69-61-62—192 -18 M.Castren/K.Tan 64-63-68—195 -15 C.Borge/P.Mack 65-64-68—197 -13 J.Ewart Shadoff/E.Talley 67-60-70—197 -13 C.Boutier/Y.Saso 65-63-70—198 -12 S.Lewis/M.Fassi 68-64-66—198 -12 A.Belac/B.Pagdanganan 70-63-66—199 -11 P.Reto/A.Lewis 65-61-73—199 -11 W.Meechai/P.Yoktuan 70-65-66—201 -9 M.Lee/J.Lee5 69-63-70—202 -8 S.Schmelzel/L.Weaver-Wright 67-63-72—202 -8 Y.Liu/R.Liu 66-65-71—202 -8 J.Suwannapura/C.Clanton 70-64-69—203 -7 P.Roussin/P.Lindberg 72-63-68—203 -7 Y.Liu/M.He 72-63-68—203 -7 C.Inglis/A.Doherty 67-65-72—204 -6 D.Weber/A.Pano 68-66-70—204 -6 H.Ryu/Y.Hong 68-65-71—204 -6 J.Chang/K.Chung 68-65-71—204 -6 L.Strom/L.Johansson 66-64-74—204 -6 M.Khang/A.Lee 70-63-71—204 -6 P.Chien/Y.Hou 70-66-68—204 -6 S.Kemp/A.Sharp 69-64-71—204 -6 D.Darquea/K.Davidson 71-66-68—205 -5 M.Szeryk/L.Hartlage 73-63-69—205 -5 M.Lee/W.Zhang 68-69-70—207 -3 P.Phatlum/D.Ardina 71-65-71—207 -3 Y.Noh/S.Joo 68-65-74—207 -3 A.Pancake/S.Grewal 71-64-74—209 -1 H.Green/S.Oh 71-66-72—209 -1 J.Granada/S.Garcia 67-67-75—209 -1 P.Anannarukarn/A.Ashok 70-66-73—209 -1 C.Kerr/K.McPherson 73-64-74—211 +1 H.Kang/T.Chan 71-64-77—212 +2 S.Schubert/H.Harford 69-66-77—212 +2 C.Kim/L.Duncan 68-69-76—213 +3 J.Ly/K.Dinh 71-64-84—219 +9

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.