Canada 2, Ireland 1

Ireland 1 0 — 1 Canada 1 1 — 2 First Half_1, Ireland, McCabe, 4th minute; 2, Canada, Connolly, 45th+5.…

Ireland 1 0 — 1 Canada 1 1 — 2

First Half_1, Ireland, McCabe, 4th minute; 2, Canada, Connolly, 45th+5.

Second Half_3, Canada, Leon, (Schmidt), 53rd.

Goalies_Ireland, Courtney Brosnan, Grace Moloney, Megan Walsh; Canada, Kailen Sheridan, Sabrina D’Angelo, Lysianne Proulx.

Yellow Cards_Buchanan, Canada, 36th; Gilles, Canada, 61st; McCabe, Ireland, post match.

Referee_Laura Fortunato. Assistant Referees_Mariana De Almeida, Daiana Milone, Alejandro Jose Hernandez Hernandez. 4th Official_Akhona Zennith Makalima.

___

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.