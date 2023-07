Canada 0, Nigeria 0

Canada 0 0 — 0 Nigeria 0 0 — 0 First Half_None. Second Half_None. Goalies_Canada, Kailen Sheridan, Sabrina D’Angelo, Lysianne…

First Half_None.

Second Half_None.

Goalies_Canada, Kailen Sheridan, Sabrina D’Angelo, Lysianne Proulx; Nigeria, Chiamaka Nnadozie, Tochukwu Oluehi, Yewande Balogun.

Yellow Cards_Demehin, Nigeria, 54th; Lawrence, Canada, 74th; Viens, Canada, 90th+9.

Red Cards_Abiodun, Nigeria, 90th+8.

Referee_Lina Lehtovaara. Assistant Referees_Chrysoula Kourompylia, Karolin Kaivoja, Pol van Boekel. 4th Official_Iuliana Elena Demetrescu.

A_21,410.

___

