British Open Scores

Saturday At Royal Liverpool Hoylake, United Kingdom Purse: $16.5 million Yardage: 7,383; Par: 71 Third Round Brian Harman, United States…

Brian Harman, United States 67-65-69—201 Cameron Young, United States 72-68-66—206 Jon Rahm, Spain 74-70-63—207 Jason Day, Australia 72-67-69—208 Tommy Fleetwood, England 66-71-71—208 Viktor Hovland, Norway 70-72-66—208 Antoine Rozner, France 67-74-67—208 Sepp Straka, Austria 71-67-70—208 Alex Fitzpatrick, England 74-70-65—209 Shubhankar Sharma, India 68-71-70—209 Thomas Detry, Belgium 74-69-67—210 Emiliano Grillo, Argentina 66-74-70—210 Nicolai Hojgaard, Denmark 71-70-69—210 Matthew Jordan, England 69-72-69—210 Tom Kim, South Korea 74-68-68—210 Rory McIlroy, Northern Ireland 71-70-69—210 Matt Fitzpatrick, England 72-72-67—211 Max Homa, United States 68-73-70—211 Sungjae Im, South Korea 70-74-67—211 Romain Langasque, France 70-74-67—211 Min Woo Lee, Australia 71-68-72—211 Hideki Matsuyama, Japan 70-72-69—211 Jordan Spieth, United States 69-71-71—211 Byeong Hun An, South Korea 73-70-69—212 Alexander Bjork, Sweden 69-73-70—212 Richard Bland, England 70-71-71—212 Patrick Cantlay, United States 70-75-67—212 Stewart Cink, United States 68-73-71—212 Wyndham Clark, United States 68-73-71—212 Corey Conners, Canada 73-71-68—212 Rickie Fowler, United States 72-73-67—212 Tyrrell Hatton, England 71-73-68—212 Guido Migliozzi, Italy 69-72-71—212 Patrick Reed, United States 70-74-68—212 Xander Schauffele, United States 70-74-68—212 Cameron Smith, Australia 72-72-68—212 Henrik Stenson, Sweden 73-68-71—212 Michael Stewart, Scotland 68-73-71—212 J.T. Poston, United States 71-73-69—213 Brendon Todd, United States 74-70-69—213 Abraham Ancer, Mexico 72-71-71—214 Laurie Canter, England 71-70-73—214 Ryan Fox, New Zealand 78-67-69—214 Rikuya Hoshino, Japan 75-69-70—214 Joost Luiten, Netherlands 71-72-71—214 Alex Noren, Sweden 68-75-71—214 Thomas Pieters, Belgium 70-73-71—214 Jordan L. Smith, England 71-72-71—214 Sami Valimaki, Finland 76-68-70—214 Oliver Wilson, England 69-74-71—214 Christiaan Bezuidenhout, South Africa 73-71-71—215 Zach Johnson, United States 75-69-71—215 David Lingmerth, Sweden 70-75-70—215 Hurly Long, Germany 72-72-71—215 Louis Oosthuizen, South Africa 74-70-71—215 Matthew Southgate, England 71-70-74—215 Kurt Kitayama, United States 72-72-72—216 Thriston Lawrence, South Africa 71-70-75—216 Victor Perez, France 74-71-71—216 Richie Ramsay, Scotland 73-72-71—216 Adam Scott, Australia 72-73-71—216 Marcel Siem, Germany 71-71-74—216 Brooks Koepka, United States 70-75-72—217 Adrian Meronk, Poland 72-71-74—217 Adrian Otaegui, Spain 67-73-77—217 Brandon Robinson-Thompson, England 71-73-73—217 Scottie Scheffler, United States 70-75-72—217 Gary Woodland, United States 73-71-73—217 Bryson DeChambeau, United States 74-70-74—218 Padraig Harrington, Ireland 74-71-73—218 Robert Macintyre, Scotland 74-71-73—218 Andrew Putnam, United States 73-72-73—218 Zack Fischer, United States 71-73-75—219 Scott Stallings, United States 74-71-75—220 Danny Willett, England 73-72-75—220 Christo Lamprecht, South Africa 66-79-76—221

