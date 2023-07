Saturday At Royal Liverpool Golf Club Hoylake, England Yardage: 7,383; Par: 71 Third Round Par out 444 453 443-35 Brian…

Saturday At Royal Liverpool Golf Club Hoylake, England Yardage: 7,383; Par: 71 Third Round Par out 444 453 443-35 Brian Harman 544 543 442-35 Cameron Young 344 443 532-32 Jon Rahm 444 443 442-33

___

Par in 444 345 435-36-71—213 Brian Harman 443 245 435-34-69—201 Cameron Young 444 344 434-34-66—206 Jon Rahm 333 344 334-30-63—207

