Betfred British Masters Par Scores

Sunday At The Belfry – Brabazon Course Sutton Coldfield, United Kingdom Purse: $3.5 million Yardage: 7,336; Par: 72 Final Round…

Sunday

At The Belfry – Brabazon Course

Sutton Coldfield, United Kingdom

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,336; Par: 72

Final Round

Daniel Hillier, New Zealand (710), $547,412 72-71-69-66—278 -10 Gunner Wiebe, United States (369), $278,536 73-71-70-66—280 -8 Oliver Wilson, England (369), $278,536 69-70-70-71—280 -8 Ewen Ferguson, Scotland (180), $136,746 69-71-73-68—281 -7 Calum Hill, Scotland (180), $136,746 69-74-69-69—281 -7 Justin Rose, England (180), $136,746 65-73-74-69—281 -7 Niklas Norgaard Moller, Denmark (127), $96,602 70-69-70-73—282 -6 Alexander Bjork, Sweden (81), $61,825 70-71-73-69—283 -5 Dan Bradbury, England (81), $61,825 75-67-70-71—283 -5 Gavin Green, Malaysia (81), $61,825 69-74-69-71—283 -5 Romain Langasque, France (81), $61,825 71-70-70-72—283 -5 Joost Luiten, Netherlands (81), $61,825 69-72-68-74—283 -5 Yannik Paul, Germany (81), $61,825 68-71-74-70—283 -5 Jeff Winther, Denmark (81), $61,825 72-72-71-68—283 -5 Kiradech Aphibarnrat, Thailand (54), $41,257 71-71-72-70—284 -4 Rhys Enoch, Wales (54), $41,257 74-69-69-72—284 -4 Ryo Hisatsune, Japan (54), $41,257 72-68-73-71—284 -4 David Law, Scotland (54), $41,257 70-71-73-70—284 -4 Min Woo Lee, Australia (54), $41,257 72-73-69-70—284 -4 Adrian Meronk, Poland (54), $41,257 74-69-71-70—284 -4 Thorbjorn Olesen, Denmark (54), $41,257 70-69-76-69—284 -4 Andy Sullivan, England (54), $41,257 71-68-70-75—284 -4 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (44), $33,489 68-77-68-72—285 -3 Mikael Lindberg, Sweden (44), $33,489 71-73-71-70—285 -3 Ricardo Santos, Portugal (44), $33,489 71-72-69-73—285 -3 Marcel Siem, Germany (44), $33,489 72-69-74-70—285 -3 Justin Walters, South Africa (44), $33,489 71-70-70-74—285 -3 Richard Mansell, England (37), $28,176 75-68-73-70—286 -2 Guido Migliozzi, Italy (37), $28,176 71-70-68-77—286 -2 James Morrison, England (37), $28,176 68-71-70-77—286 -2 Wilco Nienaber, South Africa (37), $28,176 70-71-76-69—286 -2 Adrien Saddier, France (37), $28,176 68-74-70-74—286 -2 Darius Van Driel, Netherlands (37), $28,176 71-72-71-72—286 -2 Matthew Jordan, England (32), $23,056 69-73-70-75—287 -1 Frederic Lacroix, France (32), $23,056 71-74-71-71—287 -1 Alexander Levy, France (32), $23,056 71-71-70-75—287 -1 Eddie Pepperell, England (32), $23,056 72-72-70-73—287 -1 Sami Valimaki, Finland (32), $23,056 74-70-68-75—287 -1 Alejandro Del Rey, Spain (26), $18,354 74-70-70-74—288 E Jamie Donaldson, Wales (26), $18,354 66-76-73-73—288 E Gudmundur Kristjansson, Iceland (26), $18,354 76-69-74-69—288 E Thriston Lawrence, South Africa (26), $18,354 71-72-73-72—288 E Robert Macintyre, Scotland (26), $18,354 70-70-72-76—288 E Renato Paratore, Italy (26), $18,354 72-73-68-75—288 E Antoine Rozner, France (26), $18,354 70-68-75-75—288 E Jayden Trey Schaper, South Africa (26), $18,354 74-71-70-73—288 E Jordan L. Smith, England (26), $18,354 73-72-68-75—288 E John Gough, England 68-71-76-73—288 E Thomas Aiken, South Africa (19), $12,921 71-74-71-73—289 +1 Hennie Du Plessis, South Africa (19), $12,921 70-73-77-69—289 +1 Rikuya Hoshino, Japan (19), $12,921 72-73-76-68—289 +1 Niklas Lemke, Sweden (19), $12,921 72-71-73-73—289 +1 Mike Lorenzo-Vera, France (19), $12,921 71-73-73-72—289 +1 Edoardo Molinari, Italy (19), $12,921 69-75-73-72—289 +1 Richie Ramsay, Scotland (19), $12,921 72-70-73-74—289 +1 Paul Waring, England (19), $12,921 74-68-75-72—289 +1 Bryce Easton, South Africa (13), $9,499 71-72-68-79—290 +2 Grant Forrest, Scotland (13), $9,499 72-70-75-73—290 +2 Deon Germishuys, South Africa (13), $9,499 74-69-70-77—290 +2 Maximilian Kieffer, Germany (13), $9,499 70-72-68-80—290 +2 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (13), $9,499 70-75-71-74—290 +2 John Parry, England (13), $9,499 73-72-74-71—290 +2 Martin Simonsen, Denmark (13), $9,499 73-70-76-71—290 +2 Andrew Wilson, England (13), $9,499 73-70-74-73—290 +2 Matthew Baldwin, England (10), $7,728 71-74-70-76—291 +3 Chase Hanna, United States (10), $7,728 73-72-74-72—291 +3 Angel Hidalgo, Spain (10), $7,728 72-72-74-73—291 +3 Ross Fisher, England (9), $6,601 69-76-71-76—292 +4 Jazz Janewattananond, Thailand (9), $6,601 71-74-72-75—292 +4 Marcus Kinhult, Sweden (9), $6,601 74-70-74-74—292 +4 Connor Syme, Scotland (9), $6,601 72-72-76-72—292 +4 Adri Arnaus, Spain (7), $4,829 73-72-76-72—293 +5 Marcus Helligkilde, Denmark (7), $4,829 69-74-78-72—293 +5 Frank Kennedy, England (6), $4,821 70-73-78-73—294 +6 Ockie Strydom, South Africa (6), $4,821 74-69-76-75—294 +6 Johannes Veerman, United States (6), $4,821 70-74-74-76—294 +6 Jeong-Weon Ko, France (5), $4,814 72-72-77-74—295 +7 Santiago Tarrio, Spain (5), $4,814 73-69-74-79—295 +7 Chengyao Ma, China (5), $4,809 71-74-79-77—301 +13

