Barracuda Championship Par Scores

Thursday At Old Greenwood Truckee, Calif. Purse: $3.8 million Yardage: 7,480; Par: 71 First Round Seung-Yul Noh, South Korea 30-32—62…

Thursday

At Old Greenwood

Truckee, Calif.

Purse: $3.8 million

Yardage: 7,480; Par: 71

First Round

Seung-Yul Noh, South Korea 30-32—62 -9 Alexander Levy, France 33-30—63 -8 Beau Hossler, United States 31-33—64 -7 Ryan Gerard, United States 33-31—64 -7 Patrick Rodgers, United States 32-32—64 -7 Maximilian Kieffer, Germany 31-34—65 -6 Carson Young, United States 32-33—65 -6 Brent Grant, United States 31-34—65 -6 Nathan Kimsey, England 34-31—65 -6 Martin Laird, Scotland 32-33—65 -6 Kyle Westmoreland, United States 32-33—65 -6 James Hahn, United States 34-32—66 -5 James Morrison, England 35-31—66 -5 Wesley Bryan, United States 34-32—66 -5 Chesson Hadley, United States 32-34—66 -5 Troy Merritt, United States 32-34—66 -5 Vincent Norrman, Sweden 33-33—66 -5 Carl Yuan, China 32-35—67 -4 Julien Guerrier, France 32-35—67 -4 Charles Porter, United States 35-32—67 -4 Marcus Armitage, England 31-36—67 -4 Sean Crocker, United States 32-35—67 -4 Joel Dahmen, United States 31-36—67 -4 J.J. Spaun, United States 34-33—67 -4 Ryan Brehm, United States 35-32—67 -4 Kevin Chappell, United States 34-33—67 -4 Henrik Norlander, Sweden 34-33—67 -4 Andrew Novak, United States 33-34—67 -4 MJ Daffue, South Africa 34-33—67 -4 Scott Jamieson, Scotland 34-33—67 -4 Marcus Kinhult, Sweden 33-34—67 -4 Chad Ramey, United States 38-30—68 -3 Cameron Champ, United States 35-33—68 -3 Peter Kuest, United States 34-34—68 -3 Augusto Nunez, Argentina 35-33—68 -3 Sebastian Soderberg, Sweden 32-36—68 -3 Sam Stevens, United States 33-35—68 -3 Chris Stroud, United States 34-34—68 -3 Angel Hidalgo, Spain 35-33—68 -3 Stephan Jaeger, Germany 32-36—68 -3 Eddy Lai, United States 35-33—68 -3 Matthew NeSmith, United States 34-34—68 -3 Kevin Tway, United States 34-34—68 -3 Austin Cook, United States 34-34—68 -3 Jens Dantorp, Sweden 35-33—68 -3 Chez Reavie, United States 35-33—68 -3 Martin Trainer, France 34-34—68 -3 Ryan Palmer, United States 38-31—69 -2 Mark Hubbard, United States 37-32—69 -2 Kevin Roy, United States 35-34—69 -2 Jason Scrivener, Australia 34-35—69 -2 Trevor Werbylo, United States 37-32—69 -2 John Catlin, United States 35-34—69 -2 Aaron Cockerill, Canada 38-31—69 -2 Harrison Endycott, Australia 35-34—69 -2 Dylan Frittelli, South Africa 37-32—69 -2 Russell Knox, Scotland 34-35—69 -2 David Lipsky, United States 37-32—69 -2 Justin Suh, United States 36-33—69 -2 Akshay Bhatia, United States 35-34—69 -2 Adam Long, United States 35-34—69 -2 William McGirt, United States 34-35—69 -2 Taylor Pendrith, Canada 33-36—69 -2 Austin Smotherman, United States 36-33—69 -2 Robert Streb, United States 36-33—69 -2 Andy Sullivan, England 35-34—69 -2 Jeremy Freiburghaus, Switzerland 35-34—69 -2 Erik Van Rooyen, South Africa 34-36—70 -1 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 32-38—70 -1 Geoff Ogilvy, Australia 35-35—70 -1 Tano Goya, Argentina 34-36—70 -1 Scott Harrington, United States 36-34—70 -1 J.J. Henry, United States 34-36—70 -1 JC Ritchie, South Africa 35-35—70 -1 Matthias Schwab, Austria 36-34—70 -1 Tyson Alexander, United States 35-35—70 -1 Nicolas Echavarria, Colombia 37-33—70 -1 Chase Hanna, United States 34-36—70 -1 Seonghyeon Kim, South Korea 37-33—70 -1 Niklas Norgaard Moller, Denmark 34-36—70 -1 Matthieu Pavon, France 32-38—70 -1 Martin Simonsen, Denmark 34-36—70 -1 Dale Whitnell, England 34-36—70 -1 Aaron Baddeley, Australia 37-34—71 E Zecheng Dou, China 33-38—71 E Edoardo Molinari, Italy 36-35—71 E Grayson Murray, United States 35-36—71 E Johannes Veerman, United States 35-36—71 E Harry Higgs, United States 38-33—71 E Jeong-Weon Ko, France 34-37—71 E Bastien Amat, France 34-37—71 E Trevor Cone, United States 38-33—71 E Paul Haley, United States 37-34—71 E Nick Hardy, United States 34-37—71 E Joakim Lagergren, Sweden 34-37—71 E Brandon Matthews, United States 35-36—71 E Lukas Nemecz, Austria 38-33—71 E Rico Hoey, United States 35-36—71 E Scott Piercy, United States 35-36—71 E Ryo Hisatsune, Japan 37-34—71 E Wil Besseling, Netherlands 37-35—72 +1 Marcus Helligkilde, Denmark 37-35—72 +1 Ted Potter Jr., United States 36-36—72 +1 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 36-36—72 +1 Ricky Barnes, United States 38-34—72 +1 Jonas Blixt, Sweden 35-37—72 +1 Simon Forsstrom, Sweden 37-35—72 +1 Corey Pereira, United States 38-34—72 +1 Brandt Snedeker, United States 36-36—72 +1 Brian Stuard, United States 39-33—72 +1 Wu Ashun, China 38-34—72 +1 Sam Bennett, United States 35-37—72 +1 Kelly Kraft, United States 37-35—72 +1 Justin Lower, United States 36-36—72 +1 Peter Malnati, United States 34-38—72 +1 Max McGreevy, United States 35-37—72 +1 Jesse Mueller, United States 38-34—72 +1 Kyle Reifers, United States 34-38—72 +1 Santiago Tarrio, Spain 36-36—72 +1 Richy Werenski, United States 37-35—72 +1 Harry Hall, England 36-36—72 +1 Charley Hoffman, United States 35-38—73 +2 Nick Watney, United States 37-36—73 +2 Greg Chalmers, Australia 38-35—73 +2 Sung Kang, South Korea 37-36—73 +2 Masahiro Kawamura, Japan 36-37—73 +2 Satoshi Kodaira, Japan 36-37—73 +2 Keith Mitchell, United States 38-35—73 +2 Tapio Pulkkanen, Finland 36-37—73 +2 Adrien Saddier, France 35-38—73 +2 Freddy Schott, Germany 38-35—73 +2 Ethan Cairns, United States 38-35—73 +2 Ryan Moore, United States 36-37—73 +2 Sean O’Hair, United States 33-40—73 +2 Matti Schmid, Germany 38-35—73 +2 Tommy Gainey, United States 38-36—74 +3 Doc Redman, United States 36-38—74 +3 Robin Sciot-Siegrist, France 39-35—74 +3 Clement Sordet, France 39-35—74 +3 Daan Huizing, Netherlands 37-37—74 +3 Alexander Knappe, Germany 35-39—74 +3 Marcel Schneider, Germany 37-37—74 +3 Michael Gligic, Canada 37-37—74 +3 Fabrizio Zanotti, Paraguay 37-37—74 +3 Kramer Hickok, United States 38-37—75 +4 Greyson Sigg, United States 37-38—75 +4 Darius Van Driel, Netherlands 36-39—75 +4 Grant Booth, Australia 40-36—76 +5 Derek Ernst, United States 38-38—76 +5 Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark 39-37—76 +5 Mikael Lindberg, Sweden 38-38—76 +5 Louis De Jager, South Africa 39-37—76 +5 Matt Ryan, United States 37-39—76 +5 Brice Garnett, United States 38-39—77 +6 Cody Gribble, United States 39-38—77 +6 Michael Duncan, United States 40-40—80 +9

